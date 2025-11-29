Falta de tiempo para ti mismo

Escucha la noticia
Falta de tiempo para ti mismoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Vivimos diciendo: “no tengo tiempo”. Trabajo, familia, pendientes, notificaciones constantes. Parece imposible encontrar un momento para uno mismo.
LEE TAMBIÉN | Mujer y longevidad: dos temas asociados y cada vez más presentes en conversaciones, artículos, redes y planes de acción
Pero la verdad es que el tiempo no aparece por arte de magia. Hay que decidirlo. Priorizarlo. Protegerlo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Cuando no dedicamos tiempo a cuidar cuerpo, mente y emociones, pagamos el precio: estrés, ansiedad, enfermedades, desconexión.
En KO creemos que entrenar para la vida implica crear microespacios diarios para uno mismo. No tiene que ser irse de retiro a la montaña. Puede ser 10 minutos de respiración, 20 de movimiento consciente, escribir tus pensamientos, simplemente sentarte en silencio.
Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando estás bien contigo, estás mejor para los demás.
El tiempo no se encuentra, se crea. Y ese es un entrenamiento diario. //
TE PUEDE INTERESAR
- Ripley Beauty, el espacio imperdible para las amantes de la belleza que renueva el panorama de la moda
- Toritos de Pucará: el arte que maravilla al mundo se prepara para recibir a más turistas
- Quito: un viaje por “ciudad mitad del mundo”, el arte de Oswaldo Guayasamín y los sabores de la capital ecuatoriana
- “Fui mamá a los 22 y pensé que mi mundo se había acabado”: Natalie Vértiz se reinventa, apuesta por nuevos negocios y quiere estudiar una carrera
Contenido Sugerido
Contenido GEC