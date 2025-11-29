En el mundo actual en el que vivimos, parece imposible encontrar un momento para uno mismo. (Foto: iStock)
Falta de tiempo para ti mismo
Vivimos diciendo: “no tengo tiempo”. Trabajo, familia, pendientes, notificaciones constantes. Parece imposible encontrar un momento para uno mismo.

Pero la verdad es que el tiempo no aparece por arte de magia. Hay que decidirlo. Priorizarlo. Protegerlo.

Juan Carlos Fangacio

Cuando no dedicamos tiempo a cuidar cuerpo, mente y emociones, pagamos el precio: estrés, ansiedad, enfermedades, desconexión.

En creemos que entrenar para la vida implica crear microespacios diarios para uno mismo. No tiene que ser irse de retiro a la montaña. Puede ser 10 minutos de respiración, 20 de movimiento consciente, escribir tus pensamientos, simplemente sentarte en silencio.

Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando estás bien contigo, estás mejor para los demás.

El tiempo no se encuentra, se crea. Y ese es un entrenamiento diario. //

