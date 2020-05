De seguro que durante la cuarentena las uñas de tu mascota han crecido demasiado. Las veterinarias atienden solo para casos de emergencias y previa cita, así que si sientes que le molestan y no sabes cómo cortárselas te damos algunas recomendaciones.

La mejor manera de saber si tu perro necesita de un recorte es cuando empiezan a curvarse. Si es su caso, trata de conseguir un cortaúñas para canes -algunas veterinarias con servicio a domicilio las venden de varios tamaños, según la talla de la mascota-. El proceso es más sencillo de lo que piensas, pero debes tener mucha calma y precisión.

Si chequeas su uña verás que dentro de ella hay una vena de tono rosado, el corte no deberá llegar a ella para evitar que sangre. Si las uñas de tu perro son negras, no podrás distinguir el nivel y tendrás que hacerlo al ras de la curvatura y con mucho más cuidado. El corte debe ser en el sentido de uña, de arriba hacia abajo y manteniendo el ángulo. Mientras que lo haces premia a tu mascota, es importante que se sienta tranquila y no se estrese.

Si calculaste mal y rosaste la venita de su uña y sangra, mantén la calma. Lo más rápido para evitar la hemorragia es humedecer una gasa limpia con agua oxigenada y limpiar la uña, detendrás el sangrado y desinfectarás la herida.

Recuerda que las uñas largas y en mal estado les causa dolor y cojera. Además, podrían incrustarse y lesionarles las partes laterales de la piel, ya que crecen en círculo y eso hasta podría complicarse con una infección.

A los gatos también se les debe recortar ligeramente las uñas, para evitar que por instinto las afilen en los muebles y cortinas. Hay casos de felinos que por la incomodidad de tener las uñas largas han querido arañar objetos y se han accidentado por atascarlas en ellos.

En las redes sociales hay videos muy claros y didácticos que te pueden enseñar cómo cortarle las uñas a tu mascota, no es difícil, pero si debes hacerlo siempre con mucho cuidado y tranquilidad.

