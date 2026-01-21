Moda ‘plus size’ de verano: marcas peruanas con diseños actuales y versátiles para celebrar la belleza de todos los cuerpos

En los últimos años, la moda ‘plus size’ en Perú ha dado pasos importantes para ofrecer opciones modernas, diversas y centradas en la comodidad y la belleza de todos los cuerpos. Con la llegada de la temporada de verano, marcas peruanas vienen presentando colecciones en las que incluyen piezas ideales para días de playa y piscina: bikinis, trajes de baño, vestidos y prendas frescas. Esta guía reúne cinco marcas locales que no solo celebran la inclusión de tallas, sino que además apuestan por diseños actuales y versátiles.

Soff Plus

Se trata de una marca peruana que reivindica la moda ‘plus size’ con diseños pensados para mujeres atemporales y una filosofía que abraza todas las tallas: desde la M hasta la 3XL. Soff Plus, creada por Ana Sofía Castillo, incluye en su catálogo prendas de verano, y también puedes encontrar ropas de baño y bikinis como parte de sus opciones, junto con prendas ligeras perfectas para la temporada como kimonos, tops, shorts y faldas.

Rosazar

Rosazar es una marca peruana con trayectoria en moda íntima y prendas adaptadas a diversas tallas, conocida por su enfoque en la inclusión de talles amplios (hasta la 4XL en varias categorías). En su sitio web ofrecen una variedad de productos que van desde ropa interior, pijamas y lencería, hasta ropas de baño y bikinis, lo que la convierte en una opción excelente para quienes buscan moda veraniega con tallas para todas.

Lily Marie

Lily Marie es una marca peruana de moda ‘plus size’ diseñada por y para mujeres de talla grande, con un enfoque claro en ofrecer prendas que se adapten al cuerpo y no al revés. Su producción es 100 % peruana, con prácticas éticas y conciencia de apoyo a proveedores locales. La marca, liderada por las hermanas Estefanía y Melissa, busca empoderar a las mujeres curvy ofreciendo tallas desde L hasta 3XL con estilos actuales, cómodos y versátiles que funcionan muy bien para el verano.

Nevih

Esta es una marca peruana que diseña ropa especialmente para tallas grandes, con atención en comodidad, estilo y tendencias actuales. Su propuesta incluye opciones versátiles ideales para el verano como shorts, vestidos ligeros y pantalones de jean, pensados para cuerpos curvy y disponibles en múltiples tallas (desde M hasta 3XL), tanto en tienda física como online. La moda de Nevih destaca por su enfoque en prendas de diario que se adaptan a diferentes ocasiones veraniegas.

Kona

Kona es una marca de moda femenina que ofrece prendas cómodas y en tendencia pensadas para diversas ocasiones. Aunque no se trate de una marca plus size, su catálogo incluye piezas versátiles (como vestidos, shorts, blusas y pantalones) en variedad de tallas -desde S hasta XL y XXL-, lo que la convierte en una opción interesante si estás buscando prendas cómodas y estilo casual para el verano.