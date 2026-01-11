Nudah: la ropa interior absorbente que hace más cómoda la salud íntima en todas las etapas de la mujer

A lo largo del tiempo, la salud íntima de las mujeres ha sido abordada desde el silencio o la incomodidad. Se solía hablar poco del sangrado, el posparto y aún menos de la incontinencia urinaria que puede aparecer en la perimenopausia. Sin embargo, todas son experiencias reales que afectan a millones de mujeres en distintos momentos de su vida.

Sentirse segura, cómoda y acompañada es parte fundamental del bienestar femenino. Esa conversación sin tapujos aún pendiente es la que motivó la creación de Nudah Basics, una marca de ropa interior absorbente fundada por Andrea Garrido-Lecca, Juliana Falzoni y Araceli Escalante. Desde una mirada honesta y cercana al cuerpo, desarrollaron una alternativa reutilizable que resuelve una necesidad concreta: contar con ropa interior que acompañe procesos íntimos sin sumar incomodidad ni desperdicios en la vida diaria.

Con el tiempo, esa propuesta fue ampliando su alcance. Para Andrea, atravesar recientemente el posparto permitió confirmar la relevancia de contar con soluciones prácticas para esta etapa. “Hay muchos cambios físicos que nadie te explica con claridad. El cuerpo sigue su proceso y necesitas sentirte contenida desde lo práctico”, señala.

Hablar de estos temas, coinciden las creadoras, es una forma de empoderamiento. Esa apertura se refleja en los mensajes que reciben a diario: mujeres que cuentan cómo una prenda les permitió dormir tranquilas, hacer deporte sin miedo o atravesar una etapa sensible con mayor calma, transformando la manera de habitar su propio cuerpo.//