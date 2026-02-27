Escuchar
Este evento, que se encuentra en su tercera edición, viene reuniendo a creadores de contenido gastronómicos de distintas partes del mundo en Lima para compartir saberes, experiencias y deliciosa comida.
/ Encuentro Internacional de Influencers Gastronómicos
Por Pierina Denegri Davies

Los vemos todos los días en el celular: enseñando cómo lograr el pan perfecto, revelando el secreto de una salsa o mostrando el paso a paso de un postre que se vuelve viral. Esta vez, algunos de los creadores de contenido gastronómico más influyentes de América dejan la pantalla para encontrarse cara a cara en Lima, donde participarán en el III Encuentro Internacional de Influencers Gastronómicos, una cita que busca profesionalizar y fortalecer la comunidad culinaria digital en el país.

