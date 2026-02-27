Los vemos todos los días en el celular: enseñando cómo lograr el pan perfecto, revelando el secreto de una salsa o mostrando el paso a paso de un postre que se vuelve viral. Esta vez, algunos de los creadores de contenido gastronómico más influyentes de América dejan la pantalla para encontrarse cara a cara en Lima, donde participarán en el III Encuentro Internacional de Influencers Gastronómicos, una cita que busca profesionalizar y fortalecer la comunidad culinaria digital en el país.

La iniciativa, impulsada por Rocío Oyanguren (@lasrecetasdeyomadrero), busca consolidar una comunidad que hoy se ha convertido en motor clave de la gastronomía peruana. “El universo gastronómico se está moviendo con mucha fuerza en los últimos años y con ellos también los creadores de contenido”, explica Oyanguren.

La idea del encuentro nació hace tres años, tras una serie de conversaciones con creadores de contenido, quienes le hicieron notar el enorme potencial que tenía el Perú para articular a sus creadores. Lo que comenzó como una reunión pensada para 20 personas terminó convocando a 100 en su primera edición.

La creadora de contenido, conocida como Las Recetas de Yo Madre por su usuario de redes sociales, ofrece una gran variedad de recetas prácticas, consejos y tips de cocina y casa. / Archivo personal de Rocío Oyanguren

“Mi sueño es que el universo digital gastronómico en Perú alcance la performance y el nivel que tienen otros países. Que no trabajemos en islas, sino que entendamos que cuando colaboramos somos más fuertes”, afirma la organizadora. Desde entonces, el encuentro ha apostado por la capacitación con expositores internacionales y especialistas en tendencias digitales.

Esta tercera edición tendrá un fuerte énfasis en inteligencia artificial y plataformas de video corto. Por primera vez participará una representante oficial de YouTube, quien abordará el tema de los YouTube Shorts y la monetización en la plataforma.

El programa también incluye ponencias de expertos como Santiago Sánchez, fundador de Converzzo; Romina Fuentes, especialista en algoritmos y crecimiento orgánico; y Emet Córdova, estratega en inteligencia artificial aplicada a marketing.

El encuentro reúne a más de 200 creadores de contenido para aprender a mejorar sus prácticas y aprovechar las herramientas disponibles al máximo. / Encuentro Internacional de Influencers Gastronómicos

Invitados internacionales

Se recibirá a cuatro destacados creadores internacionales cuyas comunidades superan, en conjunto, los 15 millones de seguidores. Desde Argentina llega Natalia Penchas (@nataliapenchas), cocinera y food stylist. Desde Estados Unidos participa Nancy Karim (@delicomida), creadora venezolana radicada en Miami que convirtió sus recetas rápidas en un proyecto digital a tiempo completo.

También se suma el mexicano Erik Domínguez (@cocinero_enproceso), quien difunde la cocina tradicional mexicana con un enfoque cercano y familiar, y la paraguaya Majo Herrero (@micorazondearroz), comunicadora que transformó su blog personal en un recetario digital con fuerte conexión emocional.

Para Oyanguren, su visita no solo fortalece la capacitación interna, sino que también proyecta la cocina peruana al exterior. “Es una gran oportunidad para poner nuestra cultura culinaria en el radar de turistas de todo el mundo, gracias al contenido que generan durante su visita”, comenta.

Impacto social y el apoyo a la Ollita Común María Fé

El encuentro también tendrá un componente solidario. El sábado 28 se realizará un almuerzo benéfico en el Social del Hilton Miraflores a favor de la Ollita Común María Fé de Ancón, que atiende diariamente a niños, adultos mayores y familias vulnerables. Parte de lo recaudado será destinado a esta organización, reafirmando el rol de los creadores como agentes de impacto social.

“Nos hemos convertido en un motor para pequeños emprendimientos y negocios. Cuando un creador recomienda algo, al día siguiente hay cola. Pero para cumplir ese rol necesitamos capacitarnos y entender cómo evolucionan las plataformas, siempre aportando a causas importantes como esta”, sostiene Oyanguren.

La Gran Batalla de la Cocina

El cierre será el domingo 1 de marzo con la esperada Gran Batalla de la Cocina, una competencia abierta al público en la Plaza de Armas de Barranco, que se realizará desde las 11 a.m. Influencers locales e internacionales cocinarán platos peruanos en formato concurso, ante la mirada de un jurado integrado por Nelly Rossinelli, Choca Mandros y los chefs Kumar Paredes y Ernesto Noriega.

La experiencia, que el año pasado convirtió la plaza en una fiesta culinaria, busca integrar al público de a pie en una celebración donde la cocina, el entretenimiento y la comunidad digital se encuentran cara a cara.