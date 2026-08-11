La fiesta de la gastronomía llega a su cuarta edición. A partir de las 19:00 horas de este martes 11 de agosto de 2026, el Museo Pedro de Osma, en Barranco, abre sus puertas para dar inicio a la cuarta edición de los Premios Somos. La antesala de la gala arrancará con el paso de los invitados por la alfombra roja, espacio donde se concentrarán los principales actores de la escena gastronómica local antes de la revelación oficial de los ganadores.

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La transmisión en vivo de la alfombra roja se podrá seguir a través de las plataformas digitales del diario El Comercio y de la revista Somos en Instagram, Facebook y TikTok. Durante esta antesala, el público podrá observar la llegada de cocineros, creadores de contenido especializados y representantes de las distintas propuestas culinarias que compiten en la edición de este año.

Lo mejor de la gastronomía

En esta cuarta entrega del galardón, que inició en 2023, se entregarán reconocimientos en 37 categorías elegidas por el público, tras registrarse más de 28 mil votos entre el 27 de mayo y el 26 de julio. Los rubros comprenden opciones como Mejor panadería, Mejor cafetería de especialidad en el Perú, Mejor restaurante nikkei, entre otros.

Asimismo, la ceremonia incluirá la entrega de los premios evaluados por el jurado especializado integrado por Marissa Chiappe, Hirka Roca Rey, Laura Graner, entre otros. Este grupo elegirá las categorías de Mejor restaurante, Mejor chef (masculino), Mejor chef (mujer), Mejor nuevo restaurante y Mejor servicio en sala, además del premio especial a la trayectoria que se revelará en la gala de este martes.

Toda la cobertura en tiempo real, las entrevistas desde la alfombra roja y el anuncio posterior de los galardonados estarán disponibles minuto a minuto en la web de “El Comercio”, la sección de la revista “Somos” y sus redes sociales oficiales.