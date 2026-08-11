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Resumen

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Los Premios Somos tienen como sede el bello y emblemático Museo Pedro de Osma. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Los Premios Somos tienen como sede el bello y emblemático Museo Pedro de Osma. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

La fiesta de la gastronomía llega a su cuarta edición. A partir de las 19:00 horas de este martes 11 de agosto de 2026, el Museo Pedro de Osma, en Barranco, abre sus puertas para dar inicio a la cuarta edición de los Premios Somos. La antesala de la gala arrancará con el paso de los invitados por la alfombra roja, espacio donde se concentrarán los principales actores de la escena gastronómica local antes de la revelación oficial de los ganadores.

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