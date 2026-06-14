La gastronomía de Ica atraviesa un gran momento. Más allá de sus reconocidos vinos y piscos, la región ha desarrollado una oferta culinaria diversa que atrae a visitantes de todo el Perú y del extranjero. Los restaurantes nominados a Mejor Restaurante en Ica en los Premios Somos reflejan esta evolución, con propuestas que van desde la cocina tradicional hasta experiencias contemporáneas inspiradas en los sabores locales.
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Muchos de estos establecimientos han apostado por trabajar con productos de cercanía, pescados y mariscos frescos de la costa, ingredientes del valle y maridajes con vinos y piscos producidos en la región. El resultado es una cocina que pone en valor la identidad de Ica y que complementa la creciente oferta turística de destinos como Paracas, Huacachina y los valles vitivinícolas.
Las nominaciones evidencian cómo la región se ha convertido en un referente gastronómico fuera de Lima. Cada uno de los restaurantes seleccionados aporta una visión distinta de la cocina iqueña, consolidando a Ica como una parada obligatoria para los amantes de la buena mesa.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante en Ica de los Premios Somos 2026:
Dirección: Av. Paracas S/N, Paracas
Dirección: Panamericana Sur 791 Km 197.5
Dirección: Av. Los Maestros D-14, Urb. San José, frente al Hotel Real Ica
Dirección: Carretera Ica–Salas Km 11, dentro de Viñas Queirolo
Dirección: Km 38 carretera Pisco - Puerto San Martín, Paracas
Dirección: Av. Cutervo 300
Dirección: Urb. San Isidro, Ica
Dirección: Av. Conde de Nieva 1107, Urb. Luren
Dirección: Av. Camino Real 390, La Tinguiña
Dirección: Av. Los Maestros 206, Urb. San José
Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.