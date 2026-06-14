La gastronomía de Ica atraviesa un gran momento. Más allá de sus reconocidos vinos y piscos, la región ha desarrollado una oferta culinaria diversa que atrae a visitantes de todo el Perú y del extranjero. Los restaurantes nominados a Mejor Restaurante en Ica en los Premios Somos reflejan esta evolución, con propuestas que van desde la cocina tradicional hasta experiencias contemporáneas inspiradas en los sabores locales.

Muchos de estos establecimientos han apostado por trabajar con productos de cercanía, pescados y mariscos frescos de la costa, ingredientes del valle y maridajes con vinos y piscos producidos en la región. El resultado es una cocina que pone en valor la identidad de Ica y que complementa la creciente oferta turística de destinos como Paracas, Huacachina y los valles vitivinícolas.

Las nominaciones evidencian cómo la región se ha convertido en un referente gastronómico fuera de Lima. Cada uno de los restaurantes seleccionados aporta una visión distinta de la cocina iqueña, consolidando a Ica como una parada obligatoria para los amantes de la buena mesa.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante en Ica de los Premios Somos 2026:

Chalana

Dirección: Av. Paracas S/N, Paracas

El Batán

Dirección: Panamericana Sur 791 Km 197.5

El Cordón y la Rosa

Dirección: Av. Los Maestros D-14, Urb. San José, frente al Hotel Real Ica

El Intipalka

Dirección: Carretera Ica–Salas Km 11, dentro de Viñas Queirolo

Inti-Mar Paracas

Dirección: Km 38 carretera Pisco - Puerto San Martín, Paracas

La Estación

Dirección: Av. Cutervo 300

La Olla de Juanita

Dirección: Urb. San Isidro, Ica

Lagunilla

Dirección: Av. Conde de Nieva 1107, Urb. Luren

Tambo de Tacama

Dirección: Av. Camino Real 390, La Tinguiña

Vaivén

Dirección: Av. Los Maestros 206, Urb. San José

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.