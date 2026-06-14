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10 restaurantes compiten por alzar el premio al mejor restaurante de Ica.
10 restaurantes compiten por alzar el premio al mejor restaurante de Ica.
Por Alejandra Garboza

La gastronomía de Ica atraviesa un gran momento. Más allá de sus reconocidos vinos y piscos, la región ha desarrollado una oferta culinaria diversa que atrae a visitantes de todo el Perú y del extranjero. Los restaurantes nominados a Mejor Restaurante en Ica en los Premios Somos reflejan esta evolución, con propuestas que van desde la cocina tradicional hasta experiencias contemporáneas inspiradas en los sabores locales.

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