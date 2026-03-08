Por Milenka Duarte

Definitivamente, cuando pensamos en la mujer como tal, es inevitable recordar todo ese largo camino que hemos tenido que recorrer, puesto que es un tema que despliega un amplio bagaje histórico, en donde antiguamente, la razón, la justicia y los derechos de las mismas eran minimizados y usurpados por una sociedad reinada por el machismo. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de diversas mujeres a lo largo de los años, hoy en día, como mujeres podemos gozar de mayor libertad de expresión y una capacidad de poder dirigir nuestra vida.

