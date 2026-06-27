Cuando Grindr apareció en 2009, revolucionó la forma en que hombres gays, bisexuales, trans y queer se conectaban. La posibilidad de ubicar personas cercanas en tiempo real y conversar sin esperar un “match” cambió las reglas del juego. Diecisiete años después, la aplicación se ha convertido en algo más complejo: una red social, una herramienta para hacer amigos, pedir recomendaciones y, en muchos casos, una puerta de entrada a la comunidad LGBTQ+.

Diecisiete años después, Grindr está presente en más de 190 países y reúne a más de 15 millones de usuarios activos mensuales. Pero sus directivos sostienen que la plataforma ya no puede entenderse únicamente como una aplicación para conseguir una cita.

“Las personas no vienen únicamente para conocer a alguien. También comparten recomendaciones, encuentran información, se mantienen conectadas cuando viajan o cuando se mudan a una nueva ciudad”, explica Tristan Piñeiro, Chief Marketing Officer de Grindr.

En el caso de Perú, los usuarios se destacan por ser bastante activos, tal es así que Lima aparece entre las ciudades con mayor uso de “Right Now”, una función diseñada para facilitar encuentros inmediatos, compartiendo protagonismo con ciudades como Buenos Aires, Caracas y Nom Pen.

“Más allá de los números, lo que vemos es que las personas incorporan Grindr de forma natural a sus vidas cuando buscan conectar con otros”, señala Piñeiro.

El rango entre los 21 y los 30 años concentra una parte importante de los usuarios peruanos, aunque la aplicación está dirigida exclusivamente a mayores de edad y reúne perfiles muy distintos. Para la empresa, no existe un usuario típico, hay quienes buscan una relación, quienes desean hacer amigos, quienes acaban de llegar a una ciudad y quieren integrarse a la comunidad LGBTQ+ y quienes simplemente quieren conversar.

El fin del “match”

Una de las características que distingue a Grindr de otras plataformas es que no exige una coincidencia previa entre usuarios para iniciar una conversación.

“Si alguien quiere hablar con otra persona, puede hacerlo inmediatamente”, explica Piñeiro. Esa filosofía responde, según la compañía, a una comprensión más profunda de las necesidades de la comunidad LGBTQ+ y a una idea que denominan “Global Gayborhood”, una suerte de barrio global donde las personas pueden encontrarse sin importar dónde estén.

Esa facilidad para conectar ha convertido a Grindr en una referencia cultural. De hecho, George Arison, CEO de la compañía, ha señalado recientemente que su objetivo es que la plataforma se convierta en una especie de centro digital para la cultura gay, incorporando servicios relacionados con viajes, eventos, bienestar y salud.

Luces y sombras

Pero la experiencia dentro de la aplicación también ha generado debates, una investigación publicada por el diario español El País recogió testimonios de usuarios que denuncian prácticas discriminatorias y perfiles que excluyen abiertamente a personas por su origen étnico, peso o expresión de género.

Sin embargo, lejos de ignorar el problema, Grindr asegura que la seguridad y la moderación son prioridades permanentes. La plataforma combina inteligencia artificial, supervisión humana y herramientas que permiten a los usuarios tener un mayor control sobre su privacidad.

“Sabemos que las conexiones online ocurren en contextos muy diferentes alrededor del mundo, por eso seguimos invirtiendo en tecnología, moderación y educación”, afirma Piñeiro.

La empresa también ha reforzado su presencia en eventos de la comunidad LGBTQ+ y por primera vez se hará presente en el Pride de Ciudad de México impulsando la campaña “Seguro con lugar”, enfocada en promover espacios más seguros y fomentar conversaciones sobre bienestar y autocuidado.

Mucho más que una app de citas

Lo que comenzó como una herramienta para conocer personas cercanas terminó convirtiéndose en algo más complejo. Para muchos usuarios, Grindr funciona como una guía cuando llegan a una nueva ciudad, una forma de hacer amigos, una fuente de recomendaciones o una puerta de entrada a una comunidad que no siempre encuentra espacios de visibilidad fuera del entorno digital.

En ciudades como Lima, donde la diversidad sexual ha ganado cada vez más presencia en la conversación pública, la aplicación refleja una realidad más amplia: las conexiones humanas ya no responden a una única fórmula. Y aunque las citas siguen siendo parte de su esencia, Grindr parece haber evolucionado hacia algo más parecido a una red social de pertenencia, donde la búsqueda de compañía, amistad o simplemente una conversación conviven dentro de una misma pantalla.