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Resumen

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Una app que evoluciona y que deja de ser utilizada solo para encuentros casuales.
Una app que evoluciona y que deja de ser utilizada solo para encuentros casuales.
Por Alejandra Garboza

Cuando Grindr apareció en 2009, revolucionó la forma en que hombres gays, bisexuales, trans y queer se conectaban. La posibilidad de ubicar personas cercanas en tiempo real y conversar sin esperar un “match” cambió las reglas del juego. Diecisiete años después, la aplicación se ha convertido en algo más complejo: una red social, una herramienta para hacer amigos, pedir recomendaciones y, en muchos casos, una puerta de entrada a la comunidad LGBTQ+.

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