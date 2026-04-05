Los Pantanos de Villa

IG: @pantanosdevillaoficial

En Chorrillos se encuentra un destino en medio de la urbe, donde la familia puede involucrarse con la naturaleza. En los Pantanos de Villa, la única área natural protegida en la capital, los espera un paseo por estos humedales que albergan decenas de especies de aves, insectos y otros animales propios de este entorno. Es un paseo mágico y de mucho aprendizaje.

/ Joel Alonzo

Recorrido por las iglesias

IG: @prolima.chl

Es tradición durante la Semana Santa visitar las siete iglesias del distrito y de otros cercanos, especialmente el jueves santo. Este año, podrían cambiar de rumbo y dirigirse en familia el fin de semana al Centro Histórico de Lima, planificando una ruta por las más icónicas y recién restauradas iglesias por Prolima, como la Basílica y Convento de Santo Domingo, la Iglesia Nuestra Señora de La Merced, la Iglesia de la Buena Muerte, el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad y la Parroquia Sagrados Corazones Recoleta. Para completar el recorrido, pueden sumar la Catedral de Lima y el Santuario de Las Nazarenas.

LIMA 28 DE MARZO DEL 2024 SEMANA SANTA 2024. REGISTRO GRAFICO DEL RECORRIDO A LAS IGLESIAS DEL CENTRO DE LIMA. CIENTOS DE PERSONAS ACUDIERON A LAS IGLESIAS DESDE TEMPRANAS HORAS DE LAS MAÑANA. / JORGE CERDAN

Casa Fernandini

IG: @casafernandini

El Museo Vintage Itinerante del Perú (Muviip) y la bellísima e histórica Casa Fernandini —que data de 1911— invitan esta Semana Santa a conocer una propuesta inmersiva con música sacra en discos de vinilo, imágenes religiosas en ‘slides’ y un ambiente lleno de nostalgia y tradición. Dirección: Jr. Ica 400, Centro de Lima. Horario: De 11 a.m. a 6 p.m.

/ julio reao

Volver al oráculo

IG: @museopachacamac

El sábado 4 o domingo 5 de la Semana Santa, el emblemático Museo Pachacámac abrirá sus puertas para recibir a las familias limeñas interesadas en la historia prehispánica. Con una gran exhibición, el museo y santuario los trasladará a los orígenes de las culturas que llegaron a este destino mágico y dejaron sus huellas. La dirección es Antigua Carretera Panamericana Sur km 31,5, Lurín. Horario: sábado de 9 a.m. a 5 p.m. y domingo de 9 a.m. a 4 p.m. Entradas: https://pachacamac.cultura.pe/visita.

/ Cebolla4

Concurso de alfombras

IG: @munilima

El 5 de abril se desarrollará en la Plaza Mayor, a las 10 de la mañana, un colorido concurso de alfombras florales y palmas que transformarán las calles del Centro Histórico. El Domingo de Resurrección estará lleno de estas piezas elaboradas por instituciones y colectivos para acompañar el paso del Cristo Resucitado. La Municipalidad de Lima organiza el concurso.

/ Diana Marcelo

Aprovechar las ‘staycations’

@restauranteperroquet

Apelando al concepto de las ‘staycations’ o vacaciones en casa, el restaurante del Country Club Lima Hotel, Perroquet, ofrecerá buffets dominicales, tanto para el desayuno como para el almuerzo. En ambos momentos se incorporan postres alusivos a la festividad, como huevos de Pascua, pensados para compartir en un ambiente familiar.

Arte entre bonsáis

@corrientealterna_peru

Esta Semana Santa se pueden dar un momento para visitar la muestra “Formas de contemplación: Japón entre naturaleza, arte y cultura visual” que incluye 12 bonsáis de colección y una selección de obras de importantes referentes del arte peruano-nikkei, como Tilsa Tsuchiya, Venancio Shinki y Haroldo Higa. Dirección: Corriente Alterna de La Victoria (Av. Paseo de la República 2557, La Victoria).