El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Alonso Cano.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver series y pelis en mi cama, y jugar sudokus.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Sentirme pleno.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi sentido del humor y ser políticamente incorrecto.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

La procrastinación y la impaciencia.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que mi hijo no sea feliz.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

A veces me visto horrible.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La ausencia de empatía.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Loquito, loquita, ¡coño!

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser un buen papá.

―¿En qué ocasiones mientes?

Casi siempre, salvo cuando actúo.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando he callado bocas.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Dedicar mi tiempo y esfuerzo a las artes escénicas, aun sabiendo que iba a perder dinero al hacerlo.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Todos mis lentes con medida, sin ellos no veo casi nada.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La empatía y la generosidad.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Ahora, el Cyrano de Bergerac.

―¿Cómo te gustaría morir?

No me gustaría morir, creo que la ciencia es capaz de hacernos inmortales regenerando nuestras células.

―Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Creo que sería un ave, no sé cuál.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar y bailar como los dioses.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Nicolás Yerovi (mi ‘papiNico’).

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

La mayoría de congresistas y políticos de nuestro país. //