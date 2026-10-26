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Resumen

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La llegada a Rapa Nui
La llegada a Rapa Nui
/ Hunter Motta
Por Alejandra Garboza

En medio del océano Pacífico, Rapa Nui parece vivir bajo sus propias reglas. También conocida como Isla de Pascua, atrae a viajeros por sus moáis, sus paisajes volcánicos y una cultura que ha conservado su identidad a pesar de la distancia. Recorrerla es descubrir que sus monumentales esculturas son apenas el comienzo de una historia que se extiende entre la tierra, el mar y sus habitantes.

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