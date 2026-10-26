En medio del océano Pacífico, Rapa Nui parece vivir bajo sus propias reglas. También conocida como Isla de Pascua, atrae a viajeros por sus moáis, sus paisajes volcánicos y una cultura que ha conservado su identidad a pesar de la distancia. Recorrerla es descubrir que sus monumentales esculturas son apenas el comienzo de una historia que se extiende entre la tierra, el mar y sus habitantes.

La ruta parte de Hanga Roa, el principal poblado de la isla. Desde allí, los caminos conducen a sitios arqueológicos donde cerca de mil moáis dan cuenta del pasado de este territorio. La primera parada es Vaihu, donde las esculturas caídas alrededor de una plataforma ceremonial permiten imaginar el paso del tiempo y las transformaciones que han experimentado estos espacios sagrados.

Con un gran Iorana recibe la isla a todos sus visitantes. / Alejandra Garboza

El recorrido continúa hacia Akahanga, un sitio arqueológico vinculado a antiguas plataformas ceremoniales. Allí, los moáis derribados permanecen cerca de la costa, como huellas de una historia que todavía despierta interrogantes. Observarlos fuera de su posición original permite comprender que no todos los monumentos llegaron intactos hasta nuestros días y que cada uno guarda una historia particular.

Más adelante aparece Rano Raraku, uno de los lugares más sorprendentes de la isla. En las laderas de este volcán se encuentra la antigua cantera donde se tallaron cientos de moáis. Algunas figuras permanecen unidas a la roca, otras quedaron a medio terminar y varias sobresalen del terreno hasta los hombros. Caminar por los senderos habilitados permite acercarse al proceso de creación de estas esculturas y observarlas sin poner en riesgo su conservación.

En esta caleta hay cientos de moaís detenidos en el tiempo. Algunos todavía enterrados. / Alejandra Garboza

La siguiente parada es Ahu Tongariki, donde quince moáis se alinean frente al océano. El lugar adquiere una atmósfera especial al amanecer, cuando la primera luz ilumina las siluetas de piedra y el paisaje comienza a revelar sus colores. Durante el verano austral, el sol sale detrás de la plataforma y convierte la visita en uno de los momentos más memorables del recorrido.

El amanecer frente a los 15 moáis es una postal imperdible. / Alejandra Garboza

La ruta sigue hacia Te Pito Kura, donde se encuentra Paro, un moái de dimensiones extraordinarias que llegó a erigirse antes de caer. En el mismo sector está la piedra conocida como Te Pito o Te Henua, rodeada de leyendas locales sobre su energía. Sus relatos despiertan la curiosidad de los viajeros, aunque el encanto de Rapa Nui va mucho más allá de sus misterios.

En la costa norte espera Anakena, una playa de arena clara, palmeras y aguas turquesas que contrasta con el paisaje volcánico del resto de la isla. El camino hacia ella regala una de las postales más memorables del viaje: los moáis restaurados de Ahu Nau Nau, cuatro de ellos con sus pukao, los tocados de piedra roja. La combinación de historia y mar invita a quedarse un poco más.

Anakena es probablemente una de las playas más bonitas del mundo. / Alejandra Garboza

De regreso a Hanga Roa, Ahu Tahai es una parada ideal para cerrar el día frente al océano. A pocos minutos del poblado, sus plataformas ceremoniales ofrecen uno de los escenarios más conocidos para contemplar la puesta de sol. Cuando la luz se desvanece detrás de los moáis, el paisaje parece detenerse por unos instantes.

Pero Rapa Nui también se descubre en la mesa. El atún es uno de los grandes protagonistas de su gastronomía. En Makona, se sirve en un carpaccio que cuesta aproximadamente US$19 y se acompaña de camote, un tubérculo cuya historia también conecta con Perú. Aunque hoy llega pescado desde Chile continental, el atún local conserva un lugar especial en la cocina de la isla.

Otra parada imprescindible es Le Frits, donde las empanadas de cebiche de atún conquistan con su masa crocante y su relleno de pescado. Cuestan entre US$6 y US$7 y saben aún mejor mientras se disfruta de un baile tradicional. Son pequeños placeres que terminan formando parte del recuerdo del viaje.

Entre los saludos de Iorana, las caminatas por Hanga Roa y los paisajes que cambian a cada paso, Rapa Nui revela una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos. Aquí, el viaje no termina con una fotografía: también implica comprender que este patrimonio pertenece a una cultura viva y que cuidarlo es responsabilidad de todos. La isla atrapa con sus historias, sus sabores y su naturaleza, hasta dejar la sensación de que volver es casi una obligación.