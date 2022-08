Desde este lunes, WhatsApp mostrará una nueva función a los usuarios de Perú que usen la app. Se trata de Comunidades, una herramienta que facilitará la comunicación grupal, sobre todo, en comunidades como colegios, clubes, edificios, vecindarios u organizaciones sin fines de lucro.

A diferencia de los chats grupales, Comunidades permitirá a las personas reunir a grupos distintos manteniendo una estructura de acuerdo con las necesidades de cada caso. De este modo, las personas podrán recibir las actualizaciones enviadas a toda la comunidad y organizar fácilmente grupos de discusión más pequeños para hablar de lo que es relevante específicamente para ellos.

Así por ejemplo, en un condominio todos los propietarios podrán pertenecer a la misma Comunidad de WhatsApp, pero dentro de esta habrá grupos más pequeños como podría ser “encargados del mantenimiento”, “tesoreros”, “responsables de piso”, etc. En este esquema, todos los miembros de una Comunidad podrán tener acceso a información general, mientras que los temas más particulares solo se conversarán en los grupos.

Interfaz de la nueva función Comunidades. / WhatsApp

O, en el caso de un director de un colegio, Comunidades le hará más fácil su tarea ya que podrá compartir las actualizaciones más importantes con todos los padres de familia, y crear grupos separados para clases específicas, actividades extraescolares o necesidades de voluntariado.

La compañía de mensajería instantánea ha elegido al Perú –junto a otros pocos países– para probar esta nueva funcionalidad, la cual empezará a estar disponible en la app de WhatsApp desde el lunes 22 de agosto. Cabe resaltar que Comunidades irá llegando paulatinamente a todos los usuarios y en dos semanas, aproximadamente, ya debería estar disponibles para todo el país, siempre y cuando se haya actualizado la app a su última versión. No hay que descargar ninguna app adicional, los usuarios de Whatsapp encontrarán un ícono en la aplicación que les permitirá acceder a la nueva función de Comunidades.

¿Por qué nace Comunidades en WhatsApp?

“Algo que vimos en WhatsApp es que, sobre todo, a raíz de la pandemia surgió un uso [de la app] orgánico de comunidades que suelen estar conformadas por grupos diferenciados entre sí, pero que, por alguna razón u otra, están conectados bajo un mismo paraguas. Me refiero a comunidades educativas, clubes de barrio, clubes deportivos, redes de emprendedores, comunidades religiosas, etc.”, comenta a El Comercio Paloma Szerman, gerenta de Políticas Públicas para América Latina en WhatsApp.

Como al inicio de la pandemia era imposible hacer reuniones presenciales, las personas empezaron a organizarse con chats grupales, mediante los cuales se mantenían informadas. El problema, comenta la ejecutiva de WhatsApp, es que a veces con tantos chats se generaban confusiones, algunos grupos recibían información duplicada o, por el contrario, otros nunca llegaban a recibirla.

“Comunidades viene un poco a ordenar esto. ¿Cuál es el valor agregado que va a tener frente a la experiencia de grupos que hay actualmente en WhatsApp? Dos cosas: uno, lo que nosotros llamamos el Directorio de grupos, en el cual vamos tener todos los grupos que forman parte de esa Comunidad; dos, el Chat de anuncios o Canal de anuncios, el único chat en el que todos los miembros de la comunidad van a formar parte, de hecho, por defecto –más allá de que pueden elegir si irse o quedarse–. A través de este último los administradores –y solo ellos– van a poder compartir información general para todos”, explica la ejecutiva de WhatsApp.

Paloma Szerman es gerenta de Políticas Públicas para América Latina en WhatsApp. / GLADSTONE CAMPOS / RealPhotos

Seguridad y privacidad en Comunidades de WhatsApp

Cuando en el mes de abril la compañía anunció por primera vez que trabaja en esta nueva función, muchas personas expresaron su preocupación ante el hecho de que sus números telefónicos queden expuestos a los miles de participantes que pueden llegar a pertenecer una comunidad.

Hay que tener en cuenta que si en un chat grupal puede haber hasta a 512 miembros, en una Comunidad el número se amplia considerablemente hasta los 5.000 miembros o, en su defecto, a 50 grupos.

Sin embargo, la aplicación de mensajería ha solucionado este detalle no menor. A diferencia de lo que pasa en los chats grupales, en las Comunidades los números telefónicos no van a ser visibles, únicamente se podrá ver el nombre de perfil de cada usuario. Los administradores serán los únicos que tendrán acceso a dicha información.

Serán los administradores los responsables de crear y administrar las Comunidades en WhatsApp. Ellos podrán elegir qué grupos formarán parte de la Comunidad a través de nuevos grupos o vinculando grupos preexistentes. Asimismo, tendrán la capacidad de desvincular grupos y eliminar miembros individuales por completo. Además, podrán eliminar chats o medios inapropiados o abusivos.

El logo de WhatsApp visto desde la pantalla de un smartphone. (Foto: AFP) / -

Los usuarios, por su parte, podrán controlar sus interacciones dentro de las Comunidades. Así, ellos tendrán la capacidad de decidir quién puede agregarlos a un grupo, y esta configuración también se aplicará a las Comunidades. Los usuarios también podrán denunciar abusos fácilmente, bloquear cuentas y abandonar las Comunidades de las que ya no quieren formar parte. También se está trabajando la opción de salir de un grupo en silencio, para que no se notifique a todos los miembros del grupo en caso de que las personas decidan que la conversación ya no es para ellos.

Dada la naturaleza privada de los chats de los grupos que los usan, WhatsApp continuará protegiendo los mensajes con cifrado de extremo a extremo para que nadie más que los miembros de las Comunidades puedan verlos, tal y como lo hace en todos los chats. Esta tecnología de seguridad protege las conversaciones confidenciales entre organizaciones, lugares de trabajo y grupos personales.

“Gracias al cifrado, cada vez que yo envío un mensaje, ese mensaje va cerrado con un candado criptográfico especial. Y la única persona que va a tener la llave para abrir ese candado criptográfico es el receptor. Y si es en un grupo o en una Comunidad, es lo mismo. Yo envío ese mensaje a un grupo y ese mensaje va cerrado con un candado criptográfico especial, y los únicos que tienen la llave para abrirlo son quienes forman parte de él. El hecho de que solamente las personas que forman parte esa conversación pueden acceder al contenido significa que esto excluye también a Meta y WhatsApp”, dice Szerman a este Diario.

Después de ser probada en Perú y en los otros países seleccionados por WhatsApp, la nueva función Comunidades podría estar disponible en todo el mundo a finales de año.