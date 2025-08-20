Google Docs permitirá convertir cualquier documento en audio gracias a Gemini, la inteligencia artificial de la compañía. Los usuarios podrán elegir distintas voces y ajustar la velocidad de reproducción para escuchar el contenido.

La herramienta no se limita al creador del documento: quienes accedan a un archivo compartido también podrán activar el audio desde el menú Herramienta > Audio > Escuchar esta pestaña, o a través de un botón personalizable insertado por el autor.

Por el momento, la función solo está disponible en inglés y para computadoras de escritorio. Su despliegue alcanza de forma progresiva a los clientes de Google Workspace en planes empresariales, de negocios o educativos, así como a quienes tengan suscripciones AI Pro y Ultra.

En abril, la compañía ya había anunciado planes para transformar documentos en pódcast con IA. La nueva opción, sin embargo, apunta a un uso más inmediato: escuchar directamente lo escrito en la pantalla