00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un asistente con más libertades. Incluso se podrá iniciar una tarea desde ChatGPT Work en su ‘smartphone’. (Foto: openai.com)
Un asistente con más libertades. Incluso se podrá iniciar una tarea desde ChatGPT Work en su ‘smartphone’. (Foto: openai.com)
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha lanzado su nuevo servicio ChatGPT Work que, impulsado por las capacidades de GPT-5.6, puede programar, acceder a las herramientas y al flujo de trabajo de los usuarios, así como navegar en la web, para transformar notas o borradores en trabajos terminados de forma autónoma, ya sea creando hojas de cálculo, presentaciones o aplicaciones web.