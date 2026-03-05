Resumen

WhatsApp Plus incorporará opciones de pago en la aplicación de Meta. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

WhatsApp está trabajando en un nuevo plan de suscripción llamado WhatsApp Plus, que ofrecerá funciones adicionales como opciones de personalización para cambiar el tema y los iconos, así como la posibilidad de fijar hasta 20 chats y configurar tonos de llamada exclusivos, a cambio de una cuota mensual.

