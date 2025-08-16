El elenco de ‘Al fondo hay sitio’ se trasladó al balneario de Ancón el pasado viernes para grabar escenas de su próximo episodio, las cuales se inspiran en la caída de contenedores de carga que sucedió en el Callao, donde algunos llegaron a otras playas del litoral, siendo aprovechados por pescadores y residentes que recuperaron diversos productos y electrodomésticos.

Erick Elera, Nidia Bermejo, Laszlo Kovacs, Paul Vega, Alejandro Villagómez y Jorge Guerra fueron recibidos por los vecinos del distrito, quienes mostraron su entusiasmo al tomarse fotos y grabar videos de la filmación, así como saludos.

Actores de 'AFHS' en Ancón

De ese modo, abordo del Pepito Móvil, los Gonzáles llegarán hasta el muelle de Ancón para beneficiarse de la caída de contenedores.

Una de las escenas que ya ha circulado en redes sociales, especialmente en TikTok, muestra a los personajes de ‘Koky’ Reyes (Paul Vega) y Olinda Zapallal (Nidia Bermejo).

En el video, Koky le regala una lavadora a Olinda, y su reacción de emoción, que incluye un desmayo, recrea de manera ficcional la sorpresa de muchos pobladores que recuperaron objetos del mar.

Además, videos filtrados sugieren el regreso amoroso de los personajes Jimmy Gonzáles (Jorge Guerra) y Alessia Montalván (Karime Scander).

La trama indicaría que Jimmy vuelve al muelle de Ancón, donde es encontrado por Alessia. El actor Alejandro Villagómez también aparece en la escena.

Este episodio, que se estrenaría el lunes 18 de agosto, marcará un hito en la serie, ya que incluirá su primera escena en vivo y sin edición, y que los televidentes podrán participar en la historia, influyendo en las decisiones de los personajes.