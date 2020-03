En medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus en nuestro país, reconocidos actores peruanos que superan los 60 años de edad y representan a la población más vulnerable a la nueva cepa del Covid-19, detallan cómo pasan estos días de distanciamiento social.

GUSTAVO BUENO

En tiempos de cuarentena, el versátil actor se entretiene leyendo el libro ‘Manual para mujeres de la limpieza’, una antología de relatos basados en la vida itinerante de Lucía Berlín. Entre sus próximas lecturas destacan títulos de Alonso Cueto y Cuentos de Isaac Asimov.

“Yo vivo solo y lamento no poder salir a caminar, pero respeto la medida que ha dictado el presidente, absolutamente más rápido que otros países. Por suerte tengo varios libros pendientes por leer y películas por ver. Volveré a ver “Días sin huella” de Billy Wilder. Digamos que solo paro para ver las noticias y conocer cómo se comporta la gente en el mundo, también cocino, me gusta cocinar, hoy hice frejoles”, cuenta el actor que dio vida al teniente Gamboa en “La ciudad y los perros".

OSVALDO CATTONE

El hombre de teatro nacionalizado peruano organiza su tiempo para poder cumplir con una serie de actividades productivas que al final del día le permitan sentirse satisfecho con lo conseguido.

“Aparte de enterarme por los noticieros del mundo, de cómo sigue todo, me he inventado tareas. He tratado de organizarme, como los presos, para no deprimirme. He limpiado mi biblioteca, libro por libro, y terminé de leer 'Viñas de ira de Steinbeck (John)”, relata el reconocido productor y actor de teatro.

“También dedico una hora a estudiar 'El rey se muere’ de Ionesco, que verá la luz apenas termine la veda. Cociné hoy, para sorprender a mis empleadas, que fueron servidas por mí, hago una parodia de gimnasia, juego con mis 5 mascotas, dedicándoles un tiempo que les mezquino cuando salgo, y por la noche estoy terminando un culebrón español 'Vivir en silencio’ y veo alguna película de Netflix. Distribuyo mi día con paciencia y vuelvo a la cama satisfecho de haberlo empleado con lógica. No soy adicto a la depresión y sigo mi lema: Lo que sucede es siempre lo mejor”, remarca.

GRACIELA PAOLA ‘GRAPA’

La actriz argentina nacionalizada peruana comparte actualmente residencia en Lima con los actores Mayra Najar y Roy Zevallos. Y en estos días de aislamiento social invierte gran parte de su tiempo en realizar las tareas del hogar y meditar.

“Como vivo en un primer piso, pongo mi sillita en la puerta y tomo un poco de café. Le doy gracias a Dios porque a través de una ventana puedo mirar el cielo y los árboles, también veo películas en Netflix, leo un poco, estoy leyendo ‘La amiga estupenda’de Elena Ferrante, y cocino. Creo que este es un buen momento para reflexionar, limpiar y botar las cosas que ya no usamos, como la ropa. Es momento de unirnos y ser solidarios”, señalo ‘Grapa’.

ANA MARÍA JORDÁN

La actriz aprovecha estos días de distanciamiento social para compartir importantes momentos con su hija y su nieta. Instó a los peruanos a quedarse en casa, pues solo así podremos frenar esta pandemia mundial.

“Yo estoy feliz en casa porque estoy acompañada de mi hija y mi nieta, además soy casera. Estamos cocinando juntas, buscando hacer cosas deliciosas, conversar y ver noticias nacionales e internacionales. A mí me gusta sacar siempre el lado bueno de todo y de esta experiencia difícil también trato de hacerlo. Lo único que extraño es el sol. Creo esto va a marcar un antes y un después en el mundo”, destaca Ana María Jordán.

MIGUEL BARRAZA

El comediante, quien se recupera de una operación por cáncer de próstata, planea regresar pronto a la televisión en calidad de director, por ello está enfocado a escribir divertidas parodias.

“No salgo de mi casa para nada, además estoy recién operado, Estoy escribiendo versos, chistes, para el programa que -si Dios quiere- tendré pronto. Estaré en la dirección y Javier Santagadea y Melcochita en el elenco de actores. Mi mente está trabajando, eso es lo más importante. Dios nos ha mandado este pequeño descanso para pensar en él”.

ALERTA MUNDIAL

Hasta la fecha, de los casos confirmados en China casi el quince por ciento de los pacientes de más de 80 años ha muerto. Para los que tienen menos de 50, el índice de mortalidad era de menos del uno por ciento.

PREVENCIÓN

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud (INS), Manuel Espinoza, señaló que el incremento de la conciencia pública sobre la importancia de las medidas de precaución, como lavarse bien las manos, es una parte determinante de la lucha contra la transmisión del coronavirus.

Mantener una higiene es básico para evitar contraer este virus. Otra de las medidas es evitar el contacto con las personas infectadas. En caso de que haya contacto se deberá proteger la boca, los ojos y la nariz.

Si se estornuda o se tose, es imprescindible cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo.

En caso de que la persona sufra el coronavirus, se deberá quedar en casa evitando acudir al hospital y así contagiar a más personas.

PROTECCIÓN

EsSalud ha implementado un plan para la vacunación a domicilio de los ancianos en contra del neumococo previa inscripción en línea. La idea es proteger a los adultos mayores de enfermedades respiratorias durante la cuarentena por COVID-19 en nuestro país.

Este procedimiento se hacía en el transcurso de un año pero ante la emergencia del coronavirus, el proceso se agilizará. “Pasaremos de 45 vacunas diarias a 80 vacunas por enfermera y evitarle la preocupación para los adultos mayores”, declaró a América Noticias.

