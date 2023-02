Si bien el cantante aún no se encuentra totalmente bien de salud, el vocalista tiene un motivo para sonreír, pues la banda de rock Linkin Park celebró con su cover el récord propio que rompieron en Spotify. La plataforma les envió una placa plateada para conmemorar que lograron las mil millones de reproducciones en streaming.

Tongo lanzó hace cinco años, la versión en “espanglish” de ‘In the end’, uno de los éxitos de la banda. El video oficial del tema original tiene en Youtube más de 1486 millones de reproducciones. Cuando salió la versión de Tongo, los rockeros la tomaron con mucho humor.

“Vayan a la parte final de este reel, se llevarán una gran sorpresa. Mi papá logró ser reconocido por artistas megamente mundialmente famosos. Es el único artista peruano tropical que ha llegado a ese nivel. ¡¡Orgullosísima!!, primero fue Snoop Dog, y ahora la cuenta oficial de la famosísima banda Linkin Park”, escribió Cint G, la hija de Tongo, en sus historias.

El creador de ‘La Pituca’ está hospitalizado, desde finales de 2022, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Inen) en la avenida Angamos. Su recuperación ha sido lenta manteniendo a la espera de noticias sobre su estado actual.

LOS CIBERNAUTAS REACCIONAN AL REEL DE LA BANDA

Los seguidores del peruano no tardaron en hacerse presentes en los comentarios del vídeo de Instagram de la banda.

“Jajajaj me encanta, encima pusieron el cover de Tongo. Saludos desde Perú, Linkin park siempre en nuestros corazones”, “El cameo a Tongo fue una de las mejores cosas de este video XD, los amo”, “Jajajajajajjaja Tongo lo logró/made it!!! Congrats to all of you guys!!! (felicitaciones a todos ustedes, chicos”