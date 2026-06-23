A inicios de febrero, el deportista fue captado mientras bailaba de manera cercana con una mujer que no era su esposa | Foto: Instagram (@gianluca_lapadula_official)
A inicios de febrero, el deportista fue captado mientras bailaba de manera cercana con una mujer que no era su esposa | Foto: Instagram (@gianluca_lapadula_official)
Por Redacción EC

El futbolista Gianluca Lapadula reapareció en redes sociales con una fotografía en la que aparece abrazando a su esposa, Alessia Macri, celebrando su incorporación al club Universitario, meses después de haber sido captado bailando de forma íntima con otra mujer.

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