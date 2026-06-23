El futbolista Gianluca Lapadula reapareció en redes sociales con una fotografía en la que aparece abrazando a su esposa, Alessia Macri, celebrando su incorporación al club Universitario, meses después de haber sido captado bailando de forma íntima con otra mujer.

El delantero de la selección peruana utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un álbum fotográfico sobre su regreso al fútbol peruano, donde se le observa en un ambiente familiar junto a su entorno cercano.

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Acompañando las fotografías con la frase “Una decisión de familia”, esta publicación ha sido interpretada por sus seguidores como una señal de superación de la crisis matrimonial que atravesaba la pareja.

El pasado 1 de febrero, ‘Magaly TV, la Firme’ difundió videos del atacante en un bar de Barcelona, donde este consumía bebidas y bailaba de manera cercana con una mujer que no era su esposa, registrándose además un supuesto beso entre ambos.

Tras la difusión de los videos, el jugador evitó publicar fotos con su esposa, incluso durante su cumpleaños número 36. Sin embargo, con esta imagen, ambos estarían mostrando una reconciliación y el inicio de una nueva etapa en su matrimonio.

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