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Reimond Manco ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” donde pidió disculpas públicas a su familia. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Reimond Manco ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” donde pidió disculpas públicas a su familia. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Reimond Manco decidió salir al frente para responder a la polémica que lo rodea luego que una mujer señalara que había intercambiado conversaciones íntimas con el exfutbolista. Ante esto, el popular ‘Rei’ ofreció una entrevista y se disculpó con su familia, admitiendo que se equivocó.

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