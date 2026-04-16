Reimond Manco decidió salir al frente para responder a la polémica que lo rodea luego que una mujer señalara que había intercambiado conversaciones íntimas con el exfutbolista. Ante esto, el popular ‘Rei’ ofreció una entrevista y se disculpó con su familia, admitiendo que se equivocó.

En entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, el exfutbolista reconoció que tuvo fallas en su comportamiento e hizo un mea culpa. Además, reconoció que no busca dar excusas porque su matrimonio “ya se acabó”.

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“Cuando yo tuve mi momento de locura hablé con muchas personas, (para) entrar en detalles, yo no me acuerdo de ella, si no la veo en tu programa no me acuerdo de ella. Hablé con muchas mujeres, la fregué, eso es lo que quiero pedirle perdón a mi esposa”, reconoció el exfutbolista.

Reimond Manco ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” donde pidió disculpas públicas a su familia. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Me toca pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos. Lo que yo pueda decir es excusa y no quiero que suene a eso”, agregó.

Asimismo, el ex integrante de la Selección Peruana de Fútbol aseguró que lo único que busca es la tranquilidad de su aún esposa Lilia Moretti y la de su familia.

“Mi matrimonio ya se acabó… Si quisiera podría manipularla, ir, llorarle y rogarle, pero no quiero, no quiero dañarla. Quiero que sea feliz así sea sin mí. Podemos tener mil problemas y esos los podemos solucionar en cuatro paredes, pero lo que ha sucedido es que hemos terminado por decisión de ella y yo quiero dejar en claro que voy a respetar su decisión, no victimizarme, es alejarme y no insistir”, precisó.

Como se recuerda, Reimond Manco se vio envuelto en una gran polémica luego que una mujer se presentara en el programa de Magaly Medina y difundiera conversaciones subidas de tono con el exfutbolista. Ante esto, el ‘Rei’ anunció que su aún esposa, Lilia Moretti, dio por finalizado su matrimonio.