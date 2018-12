"Game of Thrones": 7 curiosidades de Kit Harington, el actor detrás de Jon Snow

"Game of Thrones" estrenará en abril su octava y última temporada y Jon Snow, el personaje a cargo de Kit Harington, lleva sobre sus hombros el peso de ser parte principal de la trama del más esperado final de la TV.

El elenco ya terminó el rodaje de la historia y, mientras esta llega a la TV (todavía en abril), sus integrantes continúan con su vida y emprenden nuevos proyectos.

Kit Harington se puso en manos del joven director Xavier Dolan para "The Death and Life of John F. Donovan" y retomará el doblaje de voces con "Cómo entrenar a tu dragón 3".

Hoy que el actor cumple 32 años, aprovechamos la fecha para contarte algunos detalles poco conocidos de su historia. Mira el video que acompaña esta nota.