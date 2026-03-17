Por Carlos Batalla

El Comercio estuvo esa noche en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires. Era el 17 de marzo de 1971, hace exactamente 55 años, y la cancha de los xeneizes no fue la caja de resonancia de la alegría, se convirtió más bien en el escenario de una tragedia deportiva que el tiempo no ha podido borrar. Y allí, reporteando, como enviados especiales, estaban el redactor Luis Garro y el fotógrafo Luis Laos, ambos de esta casa periodística.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.