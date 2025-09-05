El peruano Diego Elías va por un nuevo título en su exitosa carrera, y este lunes aseguro su presencia en las semifinales del London Squash Classic 2025 que se disputa en la capital del Reino Unido.
LEE TAMBIÉN: La reacción de ‘Zlatan’ Fernández tras conocerse el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana
En la ronda de cuarto de final se enfrentó al egipcio Youseff Ibrahim con parciales de 13-11 y 11-5.
A Elías le bastó 24 minutos para superar a un rival de amplia experiencia en el circuito y que, en el primer set, complicó al número 2 del mundo.
“Fue muy intenso. Estábamos 5-5 en el primer game y ya estaba muy cansado. Youssef tiene un swing que le permite lanzar la pelota a cualquier parte y ataca mucho”, comentó el peruano.
MIRA: Yoshimar Yotún: “Hay que rescatar que el equipo se dio íntegro, que jugaron varios chicos que de seguro estarán muchísimos años en la selección”
“Nunca estuve relajado en la cancha, pero estoy contento de haber ganado ese primer juego porque fue muy importante”,añadió Elías.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC