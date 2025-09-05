El destacado deportista peruano se impuso al egipcio Youseff Ibrahim con parciales de 13-11 y 11-5.
Redacción EC
Redacción EC

El peruano va por un nuevo título en su exitosa carrera, y este lunes aseguro su presencia en las semifinales del London Squash Classic 2025 que se disputa en la capital del Reino Unido.

En la ronda de cuarto de final se enfrentó al egipcio Youseff Ibrahim con parciales de 13-11 y 11-5.

A Elías le bastó 24 minutos para superar a un rival de amplia experiencia en el circuito y que, en el primer set, complicó al número 2 del mundo.

“Fue muy intenso. Estábamos 5-5 en el primer game y ya estaba muy cansado. Youssef tiene un swing que le permite lanzar la pelota a cualquier parte y ataca mucho”, comentó el peruano.

“Nunca estuve relajado en la cancha, pero estoy contento de haber ganado ese primer juego porque fue muy importante”,añadió Elías.

