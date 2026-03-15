Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona este domingo, tras derrotar en las elecciones a Victor Font, y seguirá al cargo del club catalán hasta 2031.

El carismático dirigente de 63 años, que también se impuso a Font en los comicios de 2021, recuperará su cargo el próximo mes de julio luego de dimitir hace varias semanas, como parte del proceso electoral.

Alrededor del 42% de los socios del FC Barcelona votaron, unos 48.480 votos en total.

Tras la contabilización de los primeros 36.117 sufragios, el ganador contaba con el 68,47% de papeletas a su favor, comparado con el 29,52% de Font. A falta de solo 12.363 votos por contabilizar, la ventaja de Laporta es ya insalvable para su rival.

“Estamos tristes, realmente teníamos esperanza y es una lástima. Felicitamos a Laporta“, declaró Font a los periodistas, admitiendo su derrota.

Laporta presidió al club entre 2003 y 2010, durante una edad dorada para el equipo en la que se logró el triplete en 2009, con Pep Guardiola en el banquillo.

Varios jugadores del primer equipo y el entrenador Hansi Flick votaron este domingo tras la victoria 5-2 del equipo contra el Sevilla.

El excentrocampista del Barça Sergio Busquets, la tres veces Balón de Oro y estrella del club femenino Aitana Bonmatí o el exjugador y entrenador Xavi Hernández fueron otros de los miembros del club que acudieron a las urnas.