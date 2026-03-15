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El carismático dirigente de 63 años, que también se impuso a Font en los comicios de 2021, recuperará su cargo el próximo mes de julio.
El carismático dirigente de 63 años, que también se impuso a Font en los comicios de 2021, recuperará su cargo el próximo mes de julio.
Por Redacción EC

Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona este domingo, tras derrotar en las elecciones a Victor Font, y seguirá al cargo del club catalán hasta 2031.

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