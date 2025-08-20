Alianza Lima y la Universidad Católica de Quito se medirán esta noche, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
LEE TAMBIÉN: “Va a ser clave el regreso de Zambrano”: El factor decisivo para Alianza en la visita a Católica para soñar con la clasificación
Para este encuentro, que tiene a los blanquiazules con ventaja de 2-0 obtenida en Matute, el entrenador Néstor Gorosito prepara algunas variantes.
La primera es el regreso de Carlos Zambrano, tras cumplir su fecha de suspensión, luego de ser expulsado en Brasil ante Gremio de Porto Alegre.
MIRA: Franco Navarro sobre Pedro Aquino: “Está identificado con Sporting Cristal, pero las oportunidades lo trajeron a Alianza Lima”
Además, el reciente fichaje del ‘Tricolor Gaúcho’, Erick Noriega, será una baja sensible en el once blanquiazul y su lugar será ocupado por uno de los últimos refuerzos, Alessandro Burlamaqui.
Alineación de Alianza Lima
- Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo o Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.
Los de La Victoria sacaron ventaja el miércoles pasado con doblete del atacante argentino Alan Cantero. El ganador de esta serie se medirá ante Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile,
Cabe mencionar que Alianza Lima visitará a la ‘U’ el próximo domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
