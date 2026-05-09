Por Redacción EC

La selección de Irán confirmó su participación en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su presencia no será incondicional, ya que la federación iraní ha planteado una serie de exigencias a la FIFA debido al contexto político actual.

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