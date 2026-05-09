La selección de Irán confirmó su participación en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su presencia no será incondicional, ya que la federación iraní ha planteado una serie de exigencias a la FIFA debido al contexto político actual.

Entre las principales condiciones, Irán solicita garantías de respeto hacia el país, sus símbolos e instituciones durante el torneo. Desde la federación advirtieron que no tolerarán actos ofensivos o insultos, especialmente en un escenario internacional donde la tensión política con Estados Unidos sigue latente.

Además, el tema de la seguridad también es clave. Las autoridades iraníes quieren asegurarse de que tanto jugadores como delegación puedan desenvolverse sin inconvenientes durante la competencia. Incluso se ha mencionado preocupación por posibles restricciones migratorias o trato desigual hacia miembros del equipo.

Pese a estas condiciones, desde la FIFA existe optimismo respecto a la participación iraní. El organismo confía en que el deporte sirva como puente en medio de conflictos y que finalmente Irán dispute su séptima Copa del Mundo, luego de haber logrado su clasificación en las eliminatorias asiáticas.