Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, viajará a Arabia Saudita para unirse a la concentración del equipo de cara a la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, después de haber estado ausente por un esguince de rodilla que le impidió disputar la semifinal contra el Atlético de Madrid. Su entrenador, Xabi Alonso, confirmó que el francés viajará con el grupo y que las sensaciones de recuperación son positivas tras las pruebas médicas y los entrenamientos realizados en Valdebebas en los últimos días.

La decisión de incorporarlo al plantel para la final responde a la mejora física del atacante, que trabajó con un plan específico de recuperación y ha mostrado avances suficientes como para tener “las mismas posibilidades que todos los demás convocados”, según palabras del técnico merengue tras la clasificación al partido decisivo.

Mbappé no estuvo en el inicio del torneo ni en la semifinal debido a la molestia en la rodilla, que lo había marginado también de un duelo de liga reciente, pero el contexto de un clásico contra el Barcelona por un título oficial motivó al club y al jugador a acelerar los plazos e intentar su participación en el duelo del domingo en el King Abdullah Sports City de Yeda.

Su presencia puede ser un impacto clave para el Real Madrid, que busca levantar su primer trofeo de la temporada y contar con su máxima figura ofensiva ante un rival histórico. La decisión final sobre si jugará dependerá de la evaluación del cuerpo técnico en los entrenamientos previos al partido.