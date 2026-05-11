Resumen

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Los hinchas de Cienciano podrán ayudar a su equipo de manera directa. (Foto: Facebook)
Los hinchas de Cienciano podrán ayudar a su equipo de manera directa. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

Cienciano anunció el inicio de la venta de entradas para el esperado encuentro frente a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará el sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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