Cienciano anunció el inicio de la venta de entradas para el esperado encuentro frente a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará el sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El enfrentamiento entre cusqueños y blanquiazules podría marcar el rumbo definitivo del Torneo Apertura. Actualmente, Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos de ventaja sobre Cienciano.

Por ello, el cuadro imperial buscará hacerse fuerte en condición de local para reducir diferencias y mantener vivas sus opciones de pelear por el primer certamen del año.

Precios de entradas para Cienciano vs Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Cienciano hizo un llamado a su hinchada para llenar el estadio. “¡Que el Inca Garcilaso sea una fiesta! Inicia la venta de entradas digitales para el partido ante Alianza Lima. ¡Demuestra tu pasión y alentemos juntos al Rojo Imperial!”, publicó el club.

La recta final del Torneo Apertura: los partidos que le faltan a Alianza Lima y Cienciano. (Foto: LFP)

Los hinchas ya pueden adquirir sus boletos de manera digital mediante la plataforma Joinnus y también vía Yape.

Precios oficiales:

Niños: S/ 15

Norte: S/ 25

Oriente: S/ 35

Sur: S/ 45

Occidente: S/ 55

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La expectativa por este compromiso crece entre ambas hinchadas, ya que el resultado podría ser determinante en la definición del Torneo Apertura 2026.