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Cienciano anunció el inicio de la venta de entradas para el esperado encuentro frente a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará el sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cienciano anunció el inicio de la venta de entradas para el esperado encuentro frente a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará el sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El enfrentamiento entre cusqueños y blanquiazules podría marcar el rumbo definitivo del Torneo Apertura. Actualmente, Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos de ventaja sobre Cienciano.
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Por ello, el cuadro imperial buscará hacerse fuerte en condición de local para reducir diferencias y mantener vivas sus opciones de pelear por el primer certamen del año.
Precios de entradas para Cienciano vs Alianza Lima
A través de sus redes sociales, Cienciano hizo un llamado a su hinchada para llenar el estadio. “¡Que el Inca Garcilaso sea una fiesta! Inicia la venta de entradas digitales para el partido ante Alianza Lima. ¡Demuestra tu pasión y alentemos juntos al Rojo Imperial!”, publicó el club.
Los hinchas ya pueden adquirir sus boletos de manera digital mediante la plataforma Joinnus y también vía Yape.
Precios oficiales:
- Niños: S/ 15
- Norte: S/ 25
- Oriente: S/ 35
- Sur: S/ 45
- Occidente: S/ 55
¡𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦! 🎟️— Club Cienciano (@Club_Cienciano) May 9, 2026
¡Que el Inca Garcilaso sea una fiesta! 🔝🔥🏟️
Inicia la venta de entradas digitales para el partido ante Alianza Lima. ¡Demuestra tu pasión y alentemos juntos al «Rojo Imperial»! ❤️
📲 Cómpralas vía @joinnus (https://t.co/XMBuwZWOeT) y con… pic.twitter.com/PhrwN8qFPU
La expectativa por este compromiso crece entre ambas hinchadas, ya que el resultado podría ser determinante en la definición del Torneo Apertura 2026.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.