CONAR: Kevin Ortega no fue programado para la fecha 3 del Apertura

Kevin Ortega fue sancionado por la CONAR.
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la programación oficial de jueces para la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en una jornada con mucha tensión tras los errores y decisiones discutidas en los últimos encuentros de Universitario de Deportes y Sport Boys.

