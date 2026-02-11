CONAR: Kevin Ortega no fue programado para la fecha 3 del Apertura

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la programación oficial de jueces para la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en una jornada con mucha tensión tras los errores y decisiones discutidas en los últimos encuentros de Universitario de Deportes y Sport Boys.

Kevin Ortega, el juez que marcó un penal inexistente en el encuentro Cusco vs. Universitario no fue programado para esta fecha, confirmando que su ausencia es parte de la sanción que le impuso la CONAR.

Uno de los duelos más esperados será el Universitario vs Cienciano, que se disputará este viernes en el estadio Monumental. Para este compromiso, la CONAR designó como árbitro principal a Jordi Espinoza Valles, quien estará acompañado por Stephen Atoche y Víctor Escobar como asistentes, además de Wilmer Villanueva como cuarto árbitro, con supervisión desde el VAR,

En tanto, Sport Boys, que también protagonizó fuertes críticas hacia la CONAR por fallos polémicos en la jornada pasada, enfrentará a Atlético Grau con Bruno Pérez Gutiérrez como juez principal. Lo acompañarán Héctor Fuiza y Francisco Ziani como asistentes, en un partido que se jugará en Trujillo y que estará igualmente bajo la lupa por los antecedentes recientes.

Más allá de estos encuentros, la fecha 3 también contempla duelos importantes como Alianza Atlético vs Alianza Lima, además de compromisos en Cusco, Arequipa y Huancayo, en una jornada que se presenta clave tanto en lo deportivo como en la credibilidad arbitral.