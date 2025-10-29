Fabián Bustos inició la campaña del Universitario tricampeón 2025, aunque decidió dejar el club a mitad de temporada para tomar las riendas del Olimpia de Paraguay.

Esto generó el regreso al club crema del uruguayo Jorge Fossati, quien volvió, tras dirigir a la selección peruana y dejarla en los últimos lugares de las Eliminatorias.

En diálogo con L1 Max, el entrenador argentino reconoció que no fue la mejor decisión, aunque compartió los motivos. Como se recuerda, en el histórico club de Asunción apenas permaneció tres meses.

“Creo que fue un error. En ese momento estaba un poco complicado el mundo del fútbol en Perú. Se me sanciona por un gesto sin faltarle el respeto a los demás”, dijo Bustos.

“Llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé de llevar por la situación. Entiendo al hincha y nunca le voy a reclamar. Siempre me mostró cariño y me siento querido. Les estoy agradecido”, añadió el exentrenador crema.

En esa línea, felicitó al plantel por conseguir la estrella 29 para el club, la misma que recibirán el próximo viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental, previo a enfrentarse a Deportivo Garcilaso.

