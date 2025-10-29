El entrenador argentino aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay, club que lo despidió en menos de tres meses por malos resultados.
El entrenador argentino aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay, club que lo despidió en menos de tres meses por malos resultados.
Redacción EC
Redacción EC

inició la campaña del tricampeón 2025, aunque decidió dejar el club a mitad de temporada para tomar las riendas del Olimpia de Paraguay.

LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati sobre su renovación: “Lo correcto es darnos un tiempo para evaluar lo que cada uno quiere hacer en el futuro”

Esto generó el regreso al club crema del uruguayo Jorge Fossati, quien volvió, tras dirigir a la selección peruana y dejarla en los últimos lugares de las Eliminatorias.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

En diálogo con L1 Max, el entrenador argentino reconoció que no fue la mejor decisión, aunque compartió los motivos. Como se recuerda, en el histórico club de Asunción apenas permaneció tres meses.

“Creo que fue un error. En ese momento estaba un poco complicado el mundo del fútbol en Perú. Se me sanciona por un gesto sin faltarle el respeto a los demás”, dijo Bustos.

MIRA: Andrés Mendoza: “¿Que Valera es más que yo? No pues, primero que vaya a jugar a Europa"

“Llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé de llevar por la situación. Entiendo al hincha y nunca le voy a reclamar. Siempre me mostró cariño y me siento querido. Les estoy agradecido”, añadió el exentrenador crema.

En esa línea, felicitó al plantel por conseguir la estrella 29 para el club, la misma que recibirán el próximo viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental, previo a enfrentarse a Deportivo Garcilaso.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC