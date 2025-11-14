El Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto ya tiene como ganador a Universitario de Deportes; sin embargo, aún restan por jugarse varios partidos y, para culminar la fecha 19, se disputarán dos encuentros.

LEE TAMBIÉN: Sergio Ludeña es el nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte

Para estos, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió las ternas oficiales que se encargarán de dirigir los partidos entre Sport Boys vs. Alianza Atlético y Atlético Grau vs. Sporting Cristal.

El juez Víctor Cori será el árbitro del partido entre rosados y sullanenses a disputarse en el estadio Miguel Grau del Callao este domingo 16 de noviembre.

En tanto, Robin Segura tendrá la responsabilidad de conducir las acciones en el estadio Campeones del 36 del club piurano que recibirá a los celestes que ya aseguraron su presencia en los playoffs, el próximo miércoles 19, en busca del cupo Perú 2 de la Copa Libertadores 2026.

TERNAS COMPLETAS

Domingo 16 de noviembre

3:00 p.m. Sport Boys vs. Alianza Atlético

Árbitro: Víctor Cori - VAR: Sebastián Lozano

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p.m. Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Árbitro: Robin Segura - VAR: Fernando Legario

Cabe precisar que aún deben jugarse más encuentros, los mismos que definirán importantes ubicaciones en la parte alta y baja de la tabla acumulada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.