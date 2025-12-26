La Serie Río de la Plata 2026 oficializó la participación de Alianza Lima, que será el único representante peruano en el prestigioso torneo veraniego que se disputará en Uruguay entre el 8 y el 23 de enero. La confirmación llega como una gran noticia para el club blanquiazul, que tendrá la oportunidad de medirse ante equipos de primer nivel del fútbol sudamericano en plena pretemporada.

La organización del certamen, que garantizó su realización tras un acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la plataforma Disney+, destacó la inclusión de Alianza Lima entre los clubes invitados, junto a históricos como Peñarol, Nacional, River Plate, Independiente, San Lorenzo, Vélez Sársfield y Colo Colo, entre otros. Este formato de verano reúne a equipos de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, ofreciendo duelos atractivos para los hinchas y televisión internacional.

Para el plantel dirigido por Néstor Gorosito, la Serie Río de la Plata representa no solo una preparación exigente de cara a la temporada 2026, sino también una oportunidad para intensificar el ritmo competitivo antes del inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. En la agenda del equipo están programados varios amistosos dentro del torneo, que serán claves para ajustar aspectos tácticos y físicos del grupo.

¡Bienvenidos, Blanquiazules! 🙌@ClubALoficial ⚪️🔵 participará de la #Serie2026 ☀🇺🇾



El mejor fútbol de verano 🔥🏆 pic.twitter.com/0bt1QywpkA — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) December 26, 2025

Los hinchas aliancistas celebraron la confirmación del viaje a Uruguay, ya que esperan ver a su equipo frente a rivales de renombre que suelen marcar pautas en el fútbol sudamericano. Con la transmisión de los encuentros asegurada por Disney+ para toda Latinoamérica y señales como ESPN, la participación de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 promete ser uno de los acontecimientos más seguidos del verano futbolístico.