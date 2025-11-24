“Tricampeones”: El Comercio presenta el libro oficial del ‘Tri’ de Universitario de Deportes

Lleva por nombre “Tricampeones” y es un libro que no solo registra los recientes triunfos de Universitario de Deportes; es además una brillante publicación que captura el pulso emocional de esta época pintada de crema y granate.

Tras el éxito de “Centenario” (2024), el Diario El Comercio lanza el libro oficial del tricampeonato, una nueva publicación que rinde homenaje al club más campeón del Perú con relatos que no solo cuentan historias, sino que consagran la pasión merengue. Bajo la edición de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, y las firmas de Carlos Salas, Miguel Villegas, Pedro Ortiz Bisso y Jasson Curi Chang, este libro reúne distintas voces y sensibilidade para explicar un suceso irrepetible: el segundo tricampeonato de Universitario de Deportes (2023, 2024 y 2025).

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Tricampeones, portada

El libro se abre como se abren las grandes puertas del Monumental: con solemnidad, con un rumor de multitud que se asoma desde las páginas. A lo largo de sus cinco capítulos, la historia reciente de la “U” aparece narrada con precisión, análisis y memoria afectiva. No es solo un recuento de temporada por temporada; es una reconstrucción emocional de tres campañas en las que el club crema recuperó grandeza, identidad y mística. Cada texto respira una mirada distinta, como si las voces se alinearan para componer una banda sonora entrañable del hincha.

A ese coro se suman testimonios que llevan la huella de la cancha: José Luis “Puma” Carranza, Edison Flores, Héctor Chumpitaz y Roberto Martínez comparten recuerdos, gestos, rituales; pequeños destellos que solo quienes vistieron la piel crema pueden descifrar. Sus palabras funcionan como ventanas al interior del club, a ese espacio donde la gloria se construye primero en silencio.

Tricampeones no solo narra: también muestra. El libro reúne fotografías emotivas de las campañas 2023, 2024 y 2025, así como imágenes inéditas del Archivo Histórico de El Comercio, piezas que duermen bajo llave y que ahora renacen para acompañar al lector. Es, en esencia, un álbum de eternidad: el instante exacto en que la “U” volvió a encender su estrella más brillante.

-Imperdible-

El ejemplar se venderá al precio de S/. 99.9. El producto incluye una caja deluxe y el libro oficial del Tricampeonato de Universitario de Deportes (tapa dura). Es de stock limitado, pensado como artículo de colección.

Del lunes 24 al 30 de noviembre se abrirá una preventa exclusiva que incluirá una Suscripción Digital Anual a El Comercio; mientras que los suscriptores podrán adquirirlo con 15% de descuento vía WhatsApp (988070096). Desde el 6 de diciembre, el libro estará disponible en quioscos de todo el país.

“Tricampeones” es un libro con memoria para guardar, releer y volver a sentir.