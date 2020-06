El piloto británico Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial de Fórmula 1, denunció el silencio de “las grandes estrellas” de un circuito “dominado por los blancos”, con respecto a la muerte del afroestadounidense George Floyd que desató una ola de manifestaciones en Estados Unidos.

"Algunos de ustedes figuran entre las más grandes estrellas y sin embargo permanecen silenciosos frente a la injusticia", escribió el piloto de la escudería Mercedes en su cuenta Instagram.

"Nadie mueve un dedo en mi industria, que es un deporte por supuesto dominado por los blancos. Soy una de las pocas personas de color, todavía estoy solo", agregó el piloto británico de 35 años.

George Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo, cuando fue detenido en Minneapolis, estado de Minnesota, luego de permanecer por lo menos cinco minutos en el suelo con la rodilla de un policía en el cuello.

"Creí que verían ahora por qué sucede y que reaccionarían, pero no pueden ponerse de nuestro lado. Sólo quiero que sepan que sé quiénes son y que los veo", dijo Hamilton.

El piloto declaró que apoya solamente las manifestaciones pacíficas, pero agregó que “no puede haber paz hasta tanto nuestros supuestos dirigentes no inicien cambios, no sólo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, España, Italia y en todos lados”. “La forma en que se trata a las minorías debe cambiar”, afirmó.

Reacciones de pilotos

Las palabras de Hamilton llevó a varios actores de la F1 a reaccionar este lunes, comenzando por su propio equipo, Mercedes.

"Estamos contigo, Lewis, la tolerancia es uno de los principios elementales de nuestro equipo", respondió en Instagram la escudería alemana.

Daniel Ricciardo, el piloto australiano de Renault, fue más directo, también en Instagram: "El racismo es tóxico y hay que hacerle frente no con violencia y silencio, y sí con unidad y acción. Estamos en 2020, mierda, las vidas de los negros importan".

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, señaló que las palabras de Hamilton le llevaron a reaccionar.

"Para ser completamente sincero, me sentía desubicado y no estaba cómodo compartiendo mis pensamientos en las redes sociales. Pero me equivoqué por completo", escribió en Twitter.

Un punto de vista que también comparten George Russell (Williams) y Alex Albon (Red Bull), cuya madre es tailandesa.

El canadiense Nicholas Latifi (Williams) se unió este lunes a las voces que condenaron la muerte de George Floyd y los actos de racismo, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) reconoció que su popularidad en las redes sociales le otorgaba un papel especial para "defender lo que es justo".

Hamilton, que defiende la protección del medio ambiente y las especies animales y es vegetariano desde 2017, interviene a menudo sobre temas de actualidad en su cuenta Instagram. En octubre se pronunció contra la agricultura intensiva y la cría de animales.

Fuente: AFP