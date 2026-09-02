Llegó a Nueva York con la motivación de haber ganado el ATP 250 Winston-Salem el último sábado, pero también con la preocupación del desgaste de jugar dos exigentes torneos muy seguidos. Sin embargo, ayer la lluvia le dio una mano para descansar un poco.

Estaba programado que el tenista peruano debute en el US Open sobre las 3:30 p.m. ante el local Marcos Girón en el cuarto partido de la cancha 17, sin embargo, la lluvia ‘atacó’ dos veces. Primero por la tarde, con lo que se retrasó el inicio de la jornada, y luego, cuando solo se había completado un partido en ese campo, el agua volvió a aparecer.

Así, se suspendieron varios de los encuentros que estaban programados para las canchas exteriores y solo se jugaron los que estaban bajo techo.

Ignacio Buse

La reprogramación es para hoy, esta vez para el turno de la mañana. Nacho y Girón se enfrentarán en el segundo partido de la cancha 6, no antes de las 11:30 a.m. del horario peruano.

“La prioridad es el torneo donde estoy, no miro más allá. Prefiero mil veces haber salido campeón y llegar justo”, aseguró al programa Denganche, sobre el hecho de jugar Winston-Salem tan cerca del US Open, justamente porque le recordaron lo vivido entre Hamburgo y Roland Garros.

Así, el nacional tuvo un día más de ‘descanso’, algo que le costó en Roland Garros, Grand Slam al que también llegó luego de ganar el ATP de Hamburgo el 23 de mayo y se notó el desgaste cuando le tocó enfrentar a Rublev dos días después, el 25. Ahora, Nacho llegó a Nueva York el mismo sábado por la noche y ha tenido tres días para preparar su complicado debut.

Vale recordar que en París, Nacho Buse sufrió un golpe de calor en pleno partido ante el ruso Rublev. Su estado físico no fue el mejor y se notó en el resultado (6-3, 6-7, 6-3 y 7-5)

“Me hubiera gustado disfrutar más, se asoció mucho al sufrimiento por el calor, por las condiciones, y recién en el cuarto set me pude sentir mejor tanto física como mentalmente”, contó el nacional, quien por momentos tuvo contra las cuerdas a Rublev, quien llegaba con diez días de descanso (desde el Masters de Madrid), mientras que el peruano llegó con siete partidos en nueve días con 9 horas 23 minutos en campo.

“Hoy no fue de esos días en los que disfrutas del sufrimiento... hoy fue un día duro. Los primeros dos sets no la estaba pasando bien en la cancha. Traté de darle la vuelta y recién en el cuarto puede encontrarme y por eso estoy más tranquilo, si no estaría más molesto”, sentenció en la conferencia de prensa que fue compartida por el periodista Juan Diego Llosa desde París, hace tres meses.

Ahora, es otro momento. Nacho Buse siempre se enfoca en el presente, y esta vez la naturaleza le permitió tener un día más de descanso luego del desgaste de ganar un título.

Casi la misma situación vivió previo a Wimbledon, donde logró ganar en su debut en el Grand Slam sobre césped. Su partido previo en el ATP de Mallorca fue el 24 de junio y cinco días después debutó en Londres, con victoria sobre Emilio Nava.

Grand Slam Último partido previo Debut en Grand Slam Días Roland Garros ATP Hamburgo

23 de mayo 25 de mayo

Derrota vs. Rublev 2 Wimbledon ATP Mallorca

24 junio 29 de junio

Victoria vs. Nava 6 US Open ATP Winton-Salem

26 agosto 2 de setiembre

vs. Girón 4

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