Por Christian Cruz Valdivia

Llegó a Nueva York con la motivación de haber ganado el ATP 250 Winston-Salem el último sábado, pero también con la preocupación del desgaste de jugar dos exigentes torneos muy seguidos. Sin embargo, ayer la lluvia le dio una mano para descansar un poco.

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