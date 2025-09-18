El delantero peruano jugó 64 minutos en la goleada de su club 4-0 sobre FK Liepaja.
El presente de es más que bueno en los últimos meses y este jueves con su club, Riga FC, clasificó a la final de la Copa de Letonia.

Esto gracias a una goleada contundente de 4-0 sobre el FK Liepaja, en un encuentro que tuvo al peruano de titular y sustituido a los 64 minutos de juego.

El 30 de octubre del presente año será la gran final ante Auda, que dejó en el camino a al RFS.

Grimaldo ha recuperado ritmo y continuidad en Letonia, tras su breve paso por Serbia e incluso fue citado nuevamente a la selección peruana.

