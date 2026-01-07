Un episodio inédito y vergonzoso marcó la jornada de la Basketball Champions League este martes, cuando el Trapani Shark de Italia protagonizó un partido que apenas duró siete minutos ante el Hapoel Holon de Israel en el play-in hacia los octavos de final. El equipo siciliano se presentó en Bulgaria con solo cinco jugadores inscritos, dos de ellos jóvenes que debutaban con el primer equipo, y trató de evitar una fuerte multa por no presentarse.

El duelo arrancó con un parcial adverso rápidamente para Trapani, que encajó un contundente 38-5 antes de que ocurriera lo inesperado: tres de sus jugadores decidieron abandonar la cancha a los pocos minutos de juego, dejando solamente a los dos juveniles frente a cinco rivales.

La situación alcanzó un punto surrealista cuando uno de los pocos jugadores restantes cometió su quinta falta personal, lo que dejó al equipo con menos de los dos jugadores necesarios para continuar un partido de baloncesto según el reglamento. Ante eso, los árbitros dieron el encuentro por finalizado antes de terminar el primer cuarto y la organización lo registró como derrota por incomparecencia.

El bochorno dejó al Trapani Shark eliminado de la competición y expuso una profunda crisis económica y deportiva en el club, que arrastra deudas, sanciones de la federación italiana y la pérdida de varios jugadores por impagos. La dirigencia justificó la presencia de la plantilla mínima en cancha para evitar una multa de 600 000 euros, aunque el resultado y la imagen generada han puesto en duda la viabilidad del proyecto de la entidad italiana.