Kenji Cabrera: Los increíbles días en Vancouver del samurái que aprende de una leyenda como Thomas Müller

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Kenji Cabrera: Los increíbles días en Vancouver del samurái que aprende de una leyenda como Thomas MüllerResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En el vestuario de los Whitecaps, dos mundos se encuentran cada mañana. Kenji Cabrera se ajusta los chimpunes que lo llevaron de Arequipa hasta Vancouver. A metros de distancia, Thomas Müller lidera con la precisión alemana que lo convirtió en leyenda. Entre ambos: 13 años de diferencia, un océano de experiencia y una disciplina que los conecta más de lo que parece en la MLS.