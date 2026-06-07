Resumen
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Este 7 de junio se dio por iniciada la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Diversos centros de votación abrieron desde temprano para todos aquellos ciudadanos que llegaban a cumplir con su deber cívico.
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