Este 7 de junio se dio por iniciada la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Diversos centros de votación abrieron desde temprano para todos aquellos ciudadanos que llegaban a cumplir con su deber cívico.

Dichos centros de votación también se convirtieron en puntos de encuentros gastronómicos. América Noticias comprobó que en los exteriores del colegio Estados Unidos de Comas se habían instalado diversos puestos de comida, donde la oferta principal era el chicharrón con camote y salsa, además del caldo de mote con carne.

Los precios iban desde los S/2,50 como el pan con chicharrón, también destacaron platos como el arroz con pollo, tallarín con chanfainita y el clásico ceviche, platos que los asistentes probaban mientras esperaban su turno para votar.

Entre otras alternativas también estaban los hot dogs, chorizo, alitas y otros platos pensados para el transcurso del día.

“Chanchito, panchitos, alitas, Anímense, amigos hay variedad aquí para que se animen a comer”, comentó una vendedora al ser entrevistada.