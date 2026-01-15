El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró este miércoles 14 de enero inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido Primero la Gente, encabezada por Marisol Pérez Tello. La medida fue adoptada luego de que el tribunal electoral calificara la documentación presentada por la personera legal titular para los comicios generales de 2026.

El órgano jurisdiccional identificó tres observaciones principales que impidieron la admisión directa de la candidatura. En primer lugar, se detectó que la solicitud de inscripción no fue debidamente firmada por la personera legal, Gabriela Salvador Cárdenas, quien solo consignó una firma empresarial en el sistema informático.

Asimismo, el JEE advirtió una omisión respecto al plan de gobierno de la organización política. Según la resolución, el partido solo anexó el formato resumen del plan y no el documento completo que exige el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

La tercera observación recae sobre el candidato a la primera vicepresidencia, Raúl Alberto Molina Martínez. Su declaración jurada de consentimiento de participación fue llenada con fecha 22 de diciembre de 2025, un día antes de la confirmación de su hoja de vida en el sistema, lo cual incumple la secuencia legal requerida.

Debido a estas deficiencias, el JEE otorgó a Primero la Gente un plazo de dos días calendario para realizar las subsanaciones correspondientes. El tribunal precisó que, de no cumplir con este requerimiento bajo los términos de ley, la plancha presidencial será declarada improcedente.

Este intento de inscripción ocurre luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara una tacha previa por extemporaneidad y ordenara la reapertura excepcional del sistema Declara+ por 12 horas. Aquella decisión se fundamentó en fallas técnicas del servicio de firma digital ocurridas originalmente en diciembre de 2025.