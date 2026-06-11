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Cecilia Ríos y Jorge Muñoz darán cena especial en Pueblo Viejo. (Fotos: Archivo/GEC)
Cecilia Ríos y Jorge Muñoz darán cena especial en Pueblo Viejo. (Fotos: Archivo/GEC)
Por Redacción EC

El restaurante de comida tradicional chiclayana Pueblo Viejo, ubicado en el distrito de Miraflores, anunció la realización de su primer evento gastronómico del año 2026. Se trata de una cena norteña a cuatro manos que reunirá a la propietaria del establecimiento, Cecilia Ríos, y al chef Jorge Muñoz, responsable de proyectos como Sarao, Oqre y Damián.

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