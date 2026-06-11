El restaurante de comida tradicional chiclayana Pueblo Viejo, ubicado en el distrito de Miraflores, anunció la realización de su primer evento gastronómico del año 2026. Se trata de una cena norteña a cuatro manos que reunirá a la propietaria del establecimiento, Cecilia Ríos, y al chef Jorge Muñoz, responsable de proyectos como Sarao, Oqre y Damián.

La propuesta culinaria para esta actividad se desarrollará bajo el formato de una parrilla norteña. El menú programado para la jornada ofrecerá una selección de mariscos y pescados, los cuales serán complementados con diversas salsas y potajes de la región norte del país. El encuentro conmemora una relación de amistad y trabajo conjunto que se inició hace ocho años.

La colaboración entre ambos cocineros se remonta a los inicios del establecimiento en la capital. Según recuerda Cecilia Ríos, Jorge Muñoz estuvo detrás del primer servicio que ofreció Pueblo Viejo en Miraflores, un hecho que la chef recuerda con mucho cariño.

“Vine en el 2018 desde Chiclayo para abrir un restaurante en Lima. No sabía cómo se debía atender en la capital, dada la gran competencia que había. Era hacer un sueño realidad, pero también un gran desafío”, manifiesta Cecilia Ríos sobre los orígenes del proyecto y las condiciones en las que se estableció en la ciudad.

La apertura formal estaba planeada para septiembre de ese año, pero un requerimiento previo modificó el calendario. “Teníamos previsto abrir el 6 de septiembre; sin embargo, en agosto recibí una llamada de Jorgito —quien todavía trabajaba en Pakta, en España— para que le preparara un almuerzo. Yo le decía que no tenía sillas y que el restaurante aún no estaba habilitado, pero él me insistía: “Tía, como sea, por favor, presta sillas, haz lo que sea, pero estoy llevando a todos los chefs ‘expatriados’”. Usó ese término gracioso, pero eran muchos de los que ahora están en el top mundial", relata Ríos.

La cocinera detalla que a la cita asistieron figuras del sector como Francesca Ferreyros, Gustavo Montestruque, Marisabel Woodman, Diego Oka y Pepe Moquillaza. Tras esa primera experiencia a puerta cerrada, la chef mantuvo la idea de realizar una nueva colaboración. “Aunque no me gusta mucho hacer este tipo de eventos, siempre pensé que sería muy lindo si me volvía a juntar con él”, señala.

Muñoz, de origen trujillano, vivió muchos años en Chiclayo y cuenta con experiencia laboral en el restaurante Pakta de Albert Adrià en Barcelona y en Astrid & Gastón en Lima. Las reservas para este evento de buena cocina y amistad ya están disponibles.