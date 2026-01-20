La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Vilma Zeña Santamaría, sentenciada a 32 años de prisión por el caso de explotación laboral vinculado al incendio fatal de la Galería Nicolini, ocurrido en 2017. La intervención se realizó la mañana de este martes en el distrito de San Martín de Porres, tras un trabajo previo de inteligencia policial.

El coronel Eduardo Martín Cruz, jefe de la División de Investigación Criminal, informó en diálogo con RPP que la detenida fue ubicada en la cuadra 24 de la avenida Perú, en un edificio multifamiliar de cuatro pisos y la captura sucedió entre las 10:30 am y las 11:00 de la mañana.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Así fue la captura de Vilma Zeña, sentenciada a 32 años por explotación laboral. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Según precisó el oficial, el inmueble es una vivienda donde residen familiares directos de Zeña Santamaría. “Tenemos conocimiento es que es una vivienda multifamiliar donde viven sus hermanos y sus cuñados. Ella estaba en el cuarto piso, en la azotea.[...] Se tenía esa información y se ha tenido que corroborar y realizar las acciones de inteligencia para poder hacer la intervención y la captura de esta persona ”, explicó.

El coronel Cruz detalló que la captura fue posible gracias a la información proporcionada por una fuente humana, lo que permitió a la Policía ejecutar las acciones necesarias para dar con su paradero. Asimismo, indicó que se evaluará la situación legal de las personas que vivían en el inmueble.

“Hay que examinar bien los hechos toda vez que, de acuerdo al código penal, hay que ver si son personas o familiares directos y ahí se puede establecer la responsabilidad penal o no de las personas” , señaló.

PNP detiene en SMP a Vilma Zeña, condenada por el incendio de la Galería Nicolini. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Durante la intervención, Zeña Santamaría no ofreció mayores declaraciones. “Ella se ha quedado un poco asombrada por la intervención. Sabe que la hemos detenido por la orden de captura que tiene” , agregó el jefe policial. Posteriormente, fue puesta a disposición de la Policía Judicial de Requisitorias para que se comunique al juez correspondiente.

Vilma Zeña se encontraba prófuga desde 2018, pese a contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro. Por su captura se ofrecía una recompensa de S/50.000.

El caso Nicolini se remonta al incendio ocurrido el 22 de junio de 2017 en el complejo comercial Las Malvinas. El siniestro dejó como saldo la muerte de Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19), quienes murieron calcinados tras permanecer encerrados con llave en un contenedor que funcionaba como almacén. Las investigaciones determinaron que el espacio pertenecía a Zeña Santamaría y que los jóvenes eran víctimas de explotación laboral y económica.

VIDEO RECOMENDADO