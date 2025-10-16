Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, fue asesinado de un balazo en el estómago a metros de la plaza Francia. Foto: América Noticias
La Fiscalía de la Nación viene realizando las diligencias respectivas para esclarecer las circunstancias de la , quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las .

En ese marco, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, a cargo del caso, ordenó el levantamiento del cadáver en el hospital Arzobispo Loayza, así como la recopilación de pruebas audiovisuales y balísticas en la zona donde ocurrió el hecho, en el contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos.

Minsa aumenta número de heridos a 29

En entrevista con Canal N, Carlos León, director general de Operaciones en Salud del Minsa, indicó que son ahora 29 los heridos que son atendidos en diversos hospitales como el Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Casimiro Ulloa, Grau y otros establecimientos de salud públicos.

De acuerdo con el informe oficial, los heridos presentaban contusiones y síntomas derivados de la exposición a gases lacrimógenos. Todos ellos recibieron atención médica y fueron dados de alta tras su recuperación.

