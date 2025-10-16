La Fiscalía de la Nación viene realizando las diligencias respectivas para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven rapero Ruiz Sáenz Eduardo Mauricio, de 32 años, quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas realizadas el 15 de octubre.

En ese marco, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, a cargo del caso, ordenó el levantamiento del cadáver en el hospital Arzobispo Loayza, así como la recopilación de pruebas audiovisuales y balísticas en la zona donde ocurrió el hecho, en el contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos.

Minsa aumenta número de heridos a 29

En entrevista con Canal N, Carlos León, director general de Operaciones en Salud del Minsa, indicó que son ahora 29 los heridos que son atendidos en diversos hospitales como el Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Casimiro Ulloa, Grau y otros establecimientos de salud públicos.

De acuerdo con el informe oficial, los heridos presentaban contusiones y síntomas derivados de la exposición a gases lacrimógenos. Todos ellos recibieron atención médica y fueron dados de alta tras su recuperación.