El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un primer reporte sobre los heridos tras las protestas en Centro de Lima ocurridas la noche del miércoles 15 de octubre en contra del Gobierno. En el comunicado informó que se trata de 15 personas afectadas y un fallecido.

Los lesionados llegaron al hospital Arzobispo Loayza. Asimismo, dos heridos graves aún continúan en la Unidad de Trauma Shock y otro ingresó a sala de operaciones. El resto solo presentan heridas leves, contusiones, intoxicación por gas, entre otros.

Más heridos en protestas

Además, en el hospital Dos de Mayo se recibieron cuatro personas con lesiones de tipo politraumatismo leve.

El Minsa recalcó que se desplegó cinco ambulancias del SAMU para el traslado de los heridos y atención en foco, entre ellos 10 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fueron trasladados al hospital Central de la PNP.

También se instaló un puesto de comando entre la avenida Abancay con jirón Junín para la atención inmediata de los posibles heridos.

Finalmente, el Minsa recalcó que garantiza la atención especializada de todos los heridos. Los hospitales se mantienen en alerta para continuar con las atenciones.

Presidente Jerí sobre fallecido

El actual presidente de la Republica, José Jerí, lamentó la muerte de un joven rapero durante las marchas de ayer. El hecho ocurrió a unos metros de la Plaza Francia en el Cercado de Lima.

"Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades“, dijo en su cuenta de X.