El presidente de la república, José Jerí, visitó a los policías que resultaron heridos durante las protestas que se llevaron a cabo en el Centro de Lima, convocada por diversos gremios sociales.

Luego que los agentes del orden despejaran la zona de manifestantes, el mandatario llegó hasta el cruce de la avenida Abancay con el jirón Junín para verificar el estado de salud de los efectivos heridos.

El jefe de Estado arribó al lugar desde Palacio de Gobierno acompañado por un fuerte contingente policial que resguardó su desplazamiento.

Jerí Oré y se dirigió rápidamente al local donde eran atendidos los efectivos lesionados en los disturbios ocurridos en el Centro de Lima. Durante varios minutos conversó con algunos de ellos.

Posteriormente, el mandatario se retiró del lugar con su resguardo policial y en todo momento evitó brindar declaraciones a la prensa.

Jerí Oré informó luego, en su cuenta en “X”, que 49 policías u un civil resultaron heridos, mientras que 10 personas fueron detenidas. Señaló que las cámaras de la PNP y la Municipalidad de Lima servirán para identificar a los “infiltrados”.

Horas antes, José Jerí sobrevoló la ciudad de Lima con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las principales calles de la capital ante las movilizaciones convocadas.

El mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; y del alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo.

Al menos 38 heridos

Cabe indicar que la Defensoría de Lima informó que 27 policías resultaron heridos durante las protestas y condenó la “violencia desmedida” ejercida por parte de un grupo de manifestantes, que “desnaturaliza” el legítimo derecho a la protesta.

“Exhortamos a la PNP a restablecer el orden público, evitando caer en la provocación de un reducido grupo de personas, quienes con intencionalidad manifiesta pretenden generar una situación de aparente convulsión social”, acotó.

Condenamos la violencia desmedida ejercida por parte de un grupo de manifestantes en agravio de 27 efectivos policiales, cuya conducta desnaturaliza el legítimo derecho a la protesta.



Asimismo, la entidad señaló que 11 civiles resultaron heridos. “Seguiremos atentos a garantizar que todas las 38 personas afectadas hasta el momento, entre civiles y efectivos policiales, reciban la atención médica debida así como la asistencia legal en el caso de los detenidos”, sentenció.