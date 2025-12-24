Tragedia horas antes de Navidad. Un mototaxista fue asesinado por sujetos desconocidos de varias cuchilladas tras resistirse al robo de sus pertenencias en la avenida Sancho Dávila, distrito del Rímac.

La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que la victima de 45 años fue atacado por dos falsos pasajeros que subieron a su unidad con engaños de realizar un servicio.

El padre de familia se encontraba cerca de la citada avenida, cuando los delincuentes lo atacaron. A pesar de la gravedad de la herida, el mototaxista ensangrentado logró continuar manejando algunos metros más, sin embargo, se detuvo y falleció. En tanto, los agresores se dieron a la fuga.

Uno de sus familiares dijo a Buenos Días Perú que salió a trabajar “como de costumbre” pero jamás regresó.

El primo del fallecido negó que el hecho responda a una extorsión directa. Comentó que la asociación de mototaxis donde trabajaba, de nombre Pampas de San Juan, había sido amenazada meses atrás, aunque esas presiones disminuyeron con el tiempo.

Asesinatos en Perú

Según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta noviembre de este año se han registrado más de 1.980 homicidios. Eso equivale a seis asesinatos diarios.

Además, desde que el presidente José Jerí asumió su mandato en octubre pasado, ya se han contabilizado más de 200 homicidios a nivel nacional.