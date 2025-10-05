En Lima se creó la Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica, integrada por organizaciones de Perú, Brasil y Colombia, para enfrentar los impactos de proyectos viales que han favorecido la deforestación, la violencia y las economías ilegales.
Expertos, organizaciones de la sociedad civil y líderes indígenas coincidieron en que la falta de transparencia y coordinación en proyectos de infraestructura en la Amazonía ha agravado la vulnerabilidad de territorios y comunidades frente a economías ilegales.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Explora la Reserva Nacional de Paracas: 50 años protegiendo especies
Dicho encuentro regional, realizado en Lima, dio paso a la creación de la Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica, que busca fortalecer la gobernanza socioambiental y promover alternativas sostenibles.
Los participantes advirtieron que experiencias como la carretera Interoceánica-Sur y el caso Odebrecht muestran la urgencia de reforzar los controles y la articulación institucional para evitar impactos negativos irreversibles.
LEE MÁS: Reportan que ministra de la Mujer y su comitiva sufrieron accidente de tránsito en Arequipa
En Madre de Dios, por ejemplo, tras la construcción de la Interoceánica se degradaron cerca de 20 mil hectáreas de bosque debido a la expansión de la minería ilegal, acompañada de deforestación, contaminación hídrica y pérdida de seguridad alimentaria.
Beatriz Tijé, representante de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), relató que tras la construcción de las carreteras principales aumentaron las actividades ilícitas y la violencia.
LEE MÁS: La Libertad: cinco personas fallecen tras caída de automóvil a un abismo en Otuzco
“La Transoceánica ha traído un desorden a Madre de Dios y ya no podemos cómo frenar eso”, advirtió al señalar que tanto la minería como el narcotráfico afectan la calidad del agua y restringen la seguridad alimentaria, lo que incrementa la inseguridad y empuja a muchos jóvenes a incorporarse a economías ilegales.
Desde Perú, Denisse Linares, líder de proyectos de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), respaldó la necesidad de estudios ambientales, económicos y sociales rigurosos que incorporen las expectativas locales desde un enfoque de sostenibilidad.
LEE MÁS: Minedu instala 65 biodigestores en escuelas rurales de Cajamarca y Puno para mejorar condiciones sanitarias
“Estamos hablando de territorios sensibles por sus características sociales y ambientales”, subrayó. También remarcó la importancia de fortalecer la articulación con organismos como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y otros espacios intergubernamentales de planificación.
En Colombia, la abogada Kathryn Rosas, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explicó que las infraestructuras viales y fluviales facilitan la entrada de actividades ilícitas y presionan los territorios indígenas.
LEE MÁS: Senamhi emite alerta naranja por fuertes vientos en Lima y otras nueve regiones costeras
“Estas infraestructuras no pueden seguir siendo un pretexto para ampliar las economías ilegales o violentar los derechos colectivos”, sostuvo, recordando que la legislación colombiana reconoce las funciones ambientales de las comunidades y garantiza consultas previas, libres e informadas.
La nueva Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica agrupa a organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Brasil, Perú y Colombia, entre ellas OPIAC, FCDS, ORAU, CORPI-SL, FENAMAD, DAR y el Grupo de Infraestructura de Brasil.
LEE MÁS: Tacna: Inauguran la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana
Su objetivo es consolidar un espacio regional de propuestas que permitan diseñar infraestructura compatible con la protección de derechos colectivos y la salvaguarda socioambiental de la Amazonía.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Alta rotación en la Sunat: Edward Tovar asumió como nuevo jefe en medio de cambios reiterados
- Miraflores culmina traslado de palmeras del óvalo central en el marco de la recuperación de la pileta
- Señor de los Milagros: devotos llegan desde tempranas horas a Las Nazarenas para acompañar su primera procesión del año | FOTOS
- Generación Z: quiénes la conforman, cómo se organizan para manifestarse y cuáles son sus reclamos
- Tren Tumbes - Tacna da su primer paso: definen la ruta, el tiempo de recorrido y los estudios claves
Contenido sugerido
Contenido GEC