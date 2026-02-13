La Maratón de Empleos “Çhambalentín”, promovida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), logró que cientos de postulantes consigan un puesto laboral su firma con cerca de 40 empresas. Desde muy temprano, cientos de personas formaron una larga cola en el Centro de Empleo para postular a las 1288 vacantes de empleo.

La Maratón de Empleo “Chambalentín” congregó a casi 40 empresas en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana y brindó 1,288 oportunidades de empleos formales, asesoría para armar un CV y la entrega del Certificado Único Laboral totalmente gratis, que incluye datos personales, antecedentes policiales, penales y judiciales; además, trayectoria educativa y experiencia laboral formal.

“Es la tercera vez que vengo a una feria del MTPE y esta vez fue la vencida. Apenas llegué una señorita me brindó la información necesaria, fui a una sala donde me dieron los horarios, el turno y me seleccionaron. Invito a quienes están en busca de trabajo que no se den por vencido. Hay que seguir intentando para que, así como yo, puedan conseguir un empleo”, manifestó Luis Ayala Ugaz.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, dijo que este tipo de eventos permite seguir conectando a jóvenes, mujeres y adultos mayores con las oportunidades reales de trabajo formal. “Esta sinergia del sector público con el privado, con su demanda y confianza de buscar personal es muy buena, porque busca reducir la brecha laboral”, manifestó.