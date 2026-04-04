El primer duelo de la noche en Yo Soy se disputó entre Josimar contra Nino Bravo. El salsero aseguró que no solo regresaba a cantar sino a encender el escenario.

Sin embargo, tras las presentaciones, el jurado advirtió que le faltaba ese raspado en los agudos propios del artista al que imitaba; no obstante resaltaron su carisma.

La también ganadora de la décima temporada de “El Gran Show” y actual conductora de "Yo soy", expresa su alegría por haber regresado a escenarios peruanos. (Foto: Eduardo Cavero) / EDUARDO CAVERO SIBILLE

En relación a Nino Bravo, el jurado resaltó la construcción del personaje y la emoción en el escenario. Por lo que se consagró como el ganador del duelo.

El segundo duelo fue entre Jim Morrison y Daniela Romo. El primero entregó una presentación cargada de energía, lo que convenció al jurado y le dio la victoria.

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El tercer reto del día fue algo sorepresivo. El imitador de Camilo Sesto eligió a Alejandra Guzmán, pese a que todos pensaban que iría por Pedro Infante.

“Tengo un hermano que lo quiero mucho… me voy por Alejandra”, dijo.